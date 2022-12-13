Аліса у світі див: історія дівчинки, яку від невиліковного раку врятували лікарі за допомогою революційної терапії

Ще до минулого року 12-річна Аліса була звичайною дівчинкою з Лестера, що у Великій Британії. Відвідувала школу, їздила на улюбленому велосипеді та чекала на Різдво.

Однак у її життя непомітно просочився підступний діагноз — Т-клітинний гострий лімфобластний лейкоз.

Як пояснили лікарі, Т-клітини, які вважаються охоронцями людського організму, вийшли з-під контролю та почали становити загрозу для життя дівчинки.

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Спочатку була надія на традиційні методи лікування, як хіміотерапія та трансплантація кісткового мозку.

Проте це не допомогло, оскільки рак виявився агресивним. Тож родина вирішила погодитись пройти експериментальну терапію.

Зрештою, я б померла, — говорить Аліса.

Поки не було жодних позитивних результатів лікування, мама дівчинки Кіона почала втрачати надію. Жінка ділиться, що найбільше боялась Різдва, адже воно могло стати останнім для її донечки. А увесь день народження Аліси вона проплакала зі страхом втратити свою дитину.

Водночас дівчинка проявляла неймовірну мужність та надихала навіть лікарів, які допомагали їй боротися за життя. Спершу, як тільки Аліса дізналась, що все одно втратить волосся, то вирішила сама зістригти його та пожертвувати.

Коли ви бачите, через що вона пройшла, і її життєву енергію, яку вона додавала в кожну ситуацію, це надзвичайно, — каже тато Аліси Джеймс.

Дівчинка провела у лікарні 16 тижнів як перша пацієнтка, яка випробувала технологію редагування основи ДНК. Цю технологію винайшли ще шість років тому, але лише зараз лікарі з Грейт-Ормонд-стріт змогли її використати.

Якщо не вдаватись у деталі, то існує чотири типи основ, які й будують генетичний код людини, як букви алфавіту утворюють слова. Тож технологія дозволяє визначити частину, яку потрібно виправити, та редагує її.

Так лікарі спочатку зробили так, щоб Т-клітини не атакували тіло Аліси, потім видалили шкідливий маркер в них, а після цього створили захист, який запобігав знищенню клітин хіміотерапевтичним препаратом. Останній етап, своєю чергою, запобіг самознищенню Т-клітин в організмі дитини.

Звісно, що дівчинка залишилась після терапії дуже вразливою до інфекцій. Проте це допомогло знищити рак. Лише за місяць після лікування Алісі зробили другу трансплантацію кісткового мозку і, попри деякі побоювання, два останні дослідження не виявили жодних слідів раку.

Дитина поки залишається під наглядом лікарів, але вже має змогу повернутись до звичних та улюблених справ, а також нарешті побачити братика. Їх довелося розлучити з міркувань безпеки, оскільки хлопчик міг ненавмисно принести якусь інфекцію в палату сестри та нашкодити їй.

Батьки ж поки не поспішають надто радіти і лише тішаться, що мають ще трохи часу разом з дитиною. А також зберігають надію, що рак більше ніколи не повернеться, та дуже пишаються своєю відважною донькою.

Отримати цей додатковий рік, ці останні три місяці, коли вона була вдома, це вже подарунок, — додає мама дівчинки.

Сама Аліса, як завжди, позитивно налаштована та ділиться, що буде дуже втішена, якщо ця революційна терапія допоможе іншим дітям зберегти життя.

Лікарі тут зазначають, що врятувати від раку у такий спосіб вдасться близько десяти дітей на рік, які не мали надії вижити. Однак технологія здатна допомогти лікувати й інші захворювання, тож щасливих та здорових дітей, як Аліса, стане більше.

Ти вчишся цінувати кожну дрібницю. Я просто така вдячна, що я зараз тут, — підсумовує свою боротьбу за життя Аліса.

Однак зараз в Україні на одному рівні з раком життя може раптово забрати російська ракета, або ж назавжди змінити його. Читай історію Тані та Сашка з Вишгорода, яких травмував ворожий снаряд.

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