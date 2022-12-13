Найпотужніший обстріл від початку війни! Як живе прикордонна Велика Писарівка

Останніми днями у Сумській області відносно тихо. Але 9 грудня у селі Велика Писарівка пролунав вибух такої сили, що місцеві думали — їхні домівки попадають долу.

Ракета С-300, яка впала у центрі прикордонної Великої Писарівки, пошкодила 20 приватних будинків, багатоквартирний дім, адмінбудівлі, п’ять магазинів.

Заступник голови Сумської ОВА Олег Клименчуков перераховує збитки у селищі.

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Будинок культури, пошта, телеком, сільська рада. Для Великої Писарівки це значні пошкодження.

У центрі на дорозі — величезна вирва. Щоб показати, наскільки вона глибока, заступник голови ОВА спускається вниз.

Якщо придивитися — земля видулася.

Це був найбільший обстріл з початку війни. Але голова громади каже, що біда людей згуртувала.

Усю лють росіян на собі відчували гуляйпільці. Про пережите та як жителі тікали від “русского міра” — читай у матеріалі.

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