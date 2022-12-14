Актуальна карта бойових дій в Україні 14 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Карта бойових дій, на жаль, не очищується від російських окупантів одним помахом чарівної палички. Бажання та мрії недостатньо, щоб досягати своєї мети. Потрібно мати ще й наполегливість, силу духу та світлий розум, аби подолати одвічне зло.

Все це і навіть трохи більше професійно застосовують українські захисники, звільняючи рідну землю від загарбників.

А поки наші воїни ведуть країну до перемоги, продовжуємо підтримувати їх та слідкувати за щоденними зведеннями Генштабу ЗСУ.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує оперативну ситуацію в Україні:

Російські війська продовжують формувати та консолідувати свій склад сил на Сході України, щоб зміцнити оборону проти триваючих українських контрнаступів поблизу кордону Харківсько-Луганської області. А також підтримати обмежені наступальні зусилля в Донецькій області.

Також загарбники продовжували обмежені наземні атаки поблизу Сватового та Кремінної, оскільки українські сили завдавали ударів по тилах Луганської області.

Водночас міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна має намір продовжити контрнаступ взимку 2022-2023 років після сильних морозів, що дозволить вести маневрову війну.

Українські сили продовжували обстрілювати російські військові засоби та логістичні центри вздовж критичних наземних комунікацій на Півдні України.

Російські окупанти укріплюють північні пляжі Криму вздовж узбережжя Чорного моря, але їм може не вистачати достатньої інфраструктури для підтримки своїх військ у Криму.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 14 грудня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби противник завдав два ракетних удари по цивільній інфраструктурі Запорізької та Харківської областей, а також здійснив понад 20 обстрілів з РСЗВ.

Залишається загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури на всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог обстріляв райони населених пунктів Середина-Буда і Рясне Сумської області, а також Стрілеча, Стариця, Амбарне, Вільхуватка, Дворічна і Красне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка і М’ясожарівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та артилерії по районах населених пунктів Греківка, Площанка і Невське Луганської області, а також Терни, Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли позицій Сил оборони з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Часів Яр, Дружба, Залізне Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів районів майже двадцяти населених пунктів, зокрема Авдіївка, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів поблизу населених пунктів Времівка, Вугледар, Нескучне та Пречистівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує обстрілювати наші позиції та цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро.

Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів понад 25-ти населених пунктів.

Зокрема Плавні, Гуляйполе, Дорожнянка, Ольгівське, Запорізької області, а також Чорнобаївка, Антонівка, Микільське, Токарівка, Милове, Херсонської області та Херсон.

В результаті ураження пункту дислокації особового складу російських окупаційних військ 11 грудня в районі населеного пункту Кадіївка Луганської області противник втратив до 60 військовослужбовців вбитими та до 100 — пораненими.

Підтверджено ураження противника Силами оборони України за попередні дні в Запорізькій області. Так у місті Мелітополь знищено керівний склад 58 армії. У районах населених пунктів Енергодар, Токмак та Гуляйполе знищено три артилерійські установки, до десяти одиниць військової техніки різного типу. Також поранено близько 150 військовослужбовців противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили два райони зосередження особового складу російських окупантів.

Росія знову активізувала застосування дронів Shahed проти України. Британська розвідка припускає, що це може бути нова партія. Речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про іранські дрони та їх активізацію, а також про підготовку нового масованого ракетного удару по Україні.

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