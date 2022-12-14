Наші вдома! Ще 64 воїни ЗСУ повернулися додому з полону

Наші військові виборюють кожен сантиметр української землі, а тил продовжує боротися за кожне врятоване українське життя. Керівник ОП Андрій Єрмак повідомив про черговий вдалий обмін полоненими.

64 воїни ЗСУ, які воювали на Донецькому та Луганському напрямку, зокрема брали участь в обороні міста Бахмут, їдуть додому.

Це офіцери, рядові та сержанти, наші герої, — повідомляє Єрмак у своєму Telegram.

Відомо також, що з полону вдалося визволити громадянина США, який допомагав нашим людям — Мурекезі Суеді. Також повернули тіла чотирьох загиблих.

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Андрій Єрмак традиційно подякував координаційному штабу за плідну роботу. Однак погоджується, що роботи ще багато.

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