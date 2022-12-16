Підписаний захисниками прапор, розмальовані гільзи від боєприпасів та футболка з автографом Святослава Вакарчука. У столиці відбувся концерт, на якому збирали кошти для тактичної медицини та реабілітації бійців.

Благодійний аукціон для бійців Азова — як долучитися

Пісню Місто Марії, написану ще у квітні, коли захисники Азовсталі мужньо боронили Маріуполь, Святослав Вакарчук нині співає на концерті, який цим же оборонцям і присвячений.

Цей захід для Азова і про Азов. Фактично, це передача нашої вдячності хлопцям, які зараз стоять на найважливіших точках і які стояли в Маріуполі, — каже азовець і музикант Тимофій Мороховець.

Мольфар, а саме такий позивний у військового, сьогодні теж із гітарою. Свою пісню, як і Вакарчук, написав уже після початку великої війни.

Зараз також дивляться

Отак, з музикою і в клубній атмосфері, нині збирають кошти для бійців полку Азов. З молотка пускають прапор, який підписали азовці, лише за нього виручили понад 70 тис. грн.

Усі звикли, що є таке українське слово жебрати. Але Азову не личить жебрати. Азов — це про честь і гідність, — каже представниця полку Ірина Власюк.

Серед низки лотів є розписані художницею протитанкові та від гаубиць гільзи. Їх привезли після оборони Маріуполя та Києва. Є і квитки на концерт Святослава Вакарчука. Їх можна використати будь-коли на будь-якому з концертів.

Усі виручені гроші скерують на два напрями: тактичну медицину та реабілітацію тих, хто повернувся з полону.

Тактична медицина є специфічною, і це заходи, які мають зберегти життя, довезти бійця пораненого з поля бою до госпіталя. І це недешево, на жаль, — каже парамедикиня Вікторія.

— Понад 700 бійців, і ми зараз боремося всіма силами за те, щоб бійці Азова, Азовсталі повернулися якнайшвидше, — каже Катерина Прокопенко.

За сьогодні зібрали майже мільйон гривень. Якщо і ти хочеш долучитися та допомогти азовцям, знайти реквізити для донатів можна на офіційних ресурсах полку.

Раніше ми розповідали, що ще 64 воїни ЗСУ повернулися додому з полону.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!