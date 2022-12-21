На найпередовішому плані — як родина Висоцьких бореться за Україну на різних фронтах

На Східному фронті нині захищає Україну редактор Вікон Олексій Висоцький. Усім колективом ми продовжуємо збір грошей на потреби його підрозділу, який зараз виконує завдання в одній із гарячих точок.

Це люди, які до 24 лютого мали різні професії, але були готові полишити свої звичні справи і взяти до рук зброю, щоб долучитися до лав ТрО.

Дружина Олексія та ведуча Вікон Тетяна Висоцька розповіла, як медійна родина дає відсіч ворогові. Поки вона працює на інформаційному фронті, її чоловік обороняє на передовій не лише її та їхніх двох дітей, а й усіх українців.

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Наш редактор Олексій має псевдо Доктор Геббельс, адже має медичну освіту й окрім журналістики раніше працював фельдшером. А зараз він боронить одну з найгарячіших ділянок фронту на Сході.

Він на найпередовішому плані. Мене це, звісно, не дивує, бо я знаю, що він у своєму житті потрапляє на найпередовіші плани. Це непросто для родини, — каже Тетяна.

Вона розповідає, що про те, що велика війна буде, Олексій говорив з того часу, як росіяни вперше прийшли сюди зі зброєю.

Він кілька років їздив капеланом на Донеччину, а вже за місяць до повномасштабного вторгнення свідомо почав готувати себе і дружину до того, що він захищатиме свою країну на фронті.

— Просто сказав: “Ти ж розумієш, я не зможу бути осторонь, просто я не зможу”. А я кажу: “А в мене є якийсь вибір?” Ну все, я дружина молодшого сержанта, — ділиться Тетяна.

Як допомогти захисникам

Тим, хто взяв до рук зброю 24 лютого, зараз необхідна наша підтримка, каже Тетяна Висоцька. Тому Вікна не припиняють збір для підрозділу Олексія на налобні ліхтарі, каримати та спальники, які на війні стали просто розхідником. Та найбільшу суму зараз потрібно зібрати на прилади нічного бачення.

Ми на лінії зіткнення, максимально близько до орків, спостерігаємо за лінією їхнього руху, технікою і корегуємо вогонь нашої артилерії.

Зараз, слава Богу, ситуація вночі стала кращою, але все одно “очей” потрібно більше, ми маємо цю наволоч бачити краще, дуже сподіваємось на вашу допомогу, — пояснює Олексій.

Щоб допомогти захисникам, можна задонатити на:

банку Монобанк за посиланням;

карту ПриватБанку 5363 5420 1940 9318 ;

; PayPal sorokin.a@slm.ua.

Нещодавно у столиці відбувся концерт, на якому збирали кошти для тактичної медицини та реабілітації українських захисників. Дивись, як пройшов благодійний аукціон для бійців Азова.

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