Розповіді

Зруйнували усі стереотипи! Історія військової, чий чоловік доглядає за п’ятьма дітьми

Вікторія Мельник, редакторка сайту 25 Травня 2023, 18:00
Оксана Іванець
Фото: Facebook

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