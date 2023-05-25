Зруйнували усі стереотипи! Історія військової, чий чоловік доглядає за п’ятьма дітьми

Нині українське суспільство не лише відстоює власне право на існування, а й відверто показує світові: можна не лише традиційно, а й по-новому. Це стосується всього — військової тактики, історії реформ та соціальної складової.
Військова Оксана Іванець після 24 лютого залишилася в Україні та пішла захищати рідну країну на фронт. А чоловік, за спільною згодою, разом із п’ятьма дітьми виїхав до сусідньої Польщі та доглядає за ними у безпеці.
Як їм це вдається та що переживають чоловік з дружиною в розлуці, розповідаємо далі.
Оксана Іванець нині — офіцерка ЗСУ, підполковниця та спеціальна кореспондентка АрміяІнформ. Жінка розповідає, що до 24 лютого їхній дім був повен щастя та дитячих голосів — трьох рідних та двох взятих під опіку.
Її дитинство пройшло поряд з батьком-прикордонником, який все життя хотів мати ще й сина. Згодом брат в Оксани таки з’явився, однак до того моменту тато виховував її чоловічими методами.
Мама намагалася мені прищепити якісь там якості господині, але то було не моє, — зізнається жінка.
Мама намагалася мені прищепити якісь там якості господині, але то було не моє, — зізнається жінка.
— Після дев’ятого класу я дізналася про Академію Державної прикордонної служби України. Тато для мене був просто якимось ідеалом — він став таким зразком для наслідування. І от я вступила до Академії Державної прикордонної служби України, — розповідає Оксана Іванець.
З майбутнім чоловіком вона познайомилася у віці 14 років. Це було дитяче кохання, яке то переривалося, то знову зароджувалося. Оксана зізнається, що тоді в академії не побачила достойних кандидатів, а майбутній чоловік здався хорошим для сімейного життя.
— Він такий сором’язливий був, але водночас дуже господарський. Жодних питань із приводу того, як відремонтувати розетку, вкрутити якусь лампочку або вбити цвях ніколи не виникало. Це з перших днів робив мій чоловік.
Він завжди знав, що я будуватиму кар’єру й нічого не мав проти. Тому в майбутньому, коли з’являлись діти, я забігала в декрет і вибігала назад на роботу. З точки зору людської самки я побачила в ньому ідеального кандидата, — каже Оксана.
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До повномасштабного вторгнення сім’я жила у передмісті Харкова. Понад 21 рік Оксана відслужила у Держприкордонслужбі, а потім пішла працювати журналісткою до АрміїІнформ.
Життя завело її до Маріуполя, а тоді знову повернуло у Харків в переддень масштабної війни.
Життя завело її до Маріуполя, а тоді знову повернуло у Харків в переддень масштабної війни.
Того ранку жінка прокинулася від дзвінка брата-військовослужбовця, який і повідомив про початок великих бойових дій. Вона пригадує, що в їхньому селищі було тихо.
— Я вийшла на вулицю, прислухалася, ніби тихо. Але через те, що в нашому будинку мешкають здебільшого військові, я так прислухалася й почула, що багато де доволі гучно грюкають двері, а це не те щоб була характерна ситуація о цій порі доби. Ці звуки, власне, розвіяли останні сумніви щодо того, що ж таки сталося, — розповідає військова.
Вона знала та відчувала, що широкомасштабної війни не уникнути. Але її чоловік заспокоював: а жінка хотіла вірити у краще.
Через це родина абсолютно не була готова до виїзду та подій війни.
Пам’ятаю, що чоловік бігав по квартирі та хапав усе, що бачив. Я посадила його зі словами: “Треба ухвалити рішення”. Тоді сказала забирати документи, дітей, тварин і їхати якомога далі від кордону, до центру.
Пам’ятаю, що чоловік бігав по квартирі та хапав усе, що бачив. Я посадила його зі словами: “Треба ухвалити рішення”. Тоді сказала забирати документи, дітей, тварин і їхати якомога далі від кордону, до центру.
Спочатку вони поїхали двома автівками до приятельки у Полтаву. Паралельно жінка дзвонила до керівництва та питала, що їй робити далі. Вже після прибуття Оксана вирушила до місцевого військкомату, а наступного дня повернулася до Харкова.
Найстрашнішими хвилинами життя вона називає авіаналіт на Харків, коли вона ледь встигла забігти до метро. Тоді були перші загиблі й стало зрозуміло, що все навколо відбувається по-справжньому.
Ще за деякий час військова повернулася до Полтави. Там ухвалила рішення за усю сім’ю: діти та чоловік поїдуть до Польщі, де навчалася та жила старша донька.
— Посадила їх на потяг, на той момент я в себе в голові прощалася з ними назавжди. Такі емоції передати дуже складно, — пригадує Оксана день від’їзду рідних.
Після цього вона ще кілька тижнів була у Полтаві, а коли авіанальоти на Харків стихли, то повернулася додому й досі перебуває там як кореспондентка.
Після цього вона ще кілька тижнів була у Полтаві, а коли авіанальоти на Харків стихли, то повернулася додому й досі перебуває там як кореспондентка.
Чоловік у Польщі одразу влаштувався на роботу, де працював протягом дев’яти місяців. Через фізичний стан — звільнився, тож всю фінансову частину на себе взяла Оксана.
Завдяки характеру свого чоловіка Оксана стала тією, ким є нині. І цим, зізнається, вдячна коханому.
Чоловік Оксани з багатьох причин — фізичних та психологічних — не може бути військовим, тож про це й не йшлося.
Я 25 років будувала кар’єру військової. Я досить медійна особа. І поїхати туди, усе розпочати з початку, працювати під сонцем на звичайній роботі? Мені моя якась гордість не дозволила б.
Я 25 років будувала кар’єру військової. Я досить медійна особа. І поїхати туди, усе розпочати з початку, працювати під сонцем на звичайній роботі? Мені моя якась гордість не дозволила б.
— Чоловік до цього ставиться спокійніше, — каже Оксана Іванець.
Сама вона дуже сумує за родиною, тож стукає у всі двері, аби вирватися хоч на трішки та поїхати до дітей та чоловіка.
Оксана зізнається, що часто стикається зі стигматизацією суспільства, кпинами “у спину” та стереотипними жартами.
Сама Оксана огризається на такі кпини, але каже: якось чоловікові й в Польщі сказали, мовляв: “Він жінці зробив п’ятьох дітей, а вона від нього втекла, тож тепер він з дітьми возиться”. Або ще в лікарнях завжди просять маму, бо “лише вона зрозуміє, чим хвора дитина”.
— Чоловік у змозі робити те, що робить жінка. Доглядати дітей, готувати їсти, прибирати, прати й так далі. І якщо в нього це виходить краще, ніж заробляти гроші, а ви, навпаки, маєте змогу та хист утримувати сім’ю, то чому ні, якщо всіх усе влаштовує?
Якщо хтось щось там думає інакше, ну, по-перше, він має право так думати, по-друге, це моя родина й не треба сюди лізти, — каже жінка.
Якщо хтось щось там думає інакше, ну, по-перше, він має право так думати, по-друге, це моя родина й не треба сюди лізти, — каже жінка.
Історія Алли Кошляк також розвінчує всі стереотипи. Про військову службу після цивільної професії та її досвід війни, ми писали в нашому іншому матеріалі.