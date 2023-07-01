Розповіді

Щоб не було “про нас — без нас”. Військова Надія про ставлення до жінок в армії, дію реформ та складнощі на фронті

Вікторія Мельник, редакторка сайту 01 Липня 2023, 08:00
Надія Гарань
Фото: WoMo

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