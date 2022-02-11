Стойкость и мудрость не по годам: история юного Михаила Дьякова, победившего рак

За плечами этого светлого и очень мудрого подростка три сложных года борьба с раком. Через несколько дней, а именно 14 февраля, он отметит свое 14-летие. Символично, не так ли?

История Михаила Дьякова полна сложных сюжетных поворотов, но это не помешало ему сохранить свой оптимизм и силу духа.

Несмотря на тяжелые последствия перенесенной болезни, он мечтает, заботится об экологии, меняет себя и родное Запорожье к лучшему. А еще стал главным героем документальной ленты Дача, которая выйдет на экраны 15 февраля.

Что уникального в этом мальчике и как ему удалось не опустить рук, узнав неутешительный диагноз — читай в нашем материале.

О болезни

В 11 лет на шее мальчика появилась небольшая шишка из-за воспаления лимфоузла.

Сначала врачи подумали, что он болеет каким-то инфекционным недугом. Но, как во впоследствии оказалось, это был метастаз.

Юного пациента прооперировали, удалив аденоиды. После операции, как вспоминает Миша, он вообще не мог дышать носом.

Даже слюны не хватало, чтобы нормально поесть. Вдыхать воздух приходилось ртом и постоянно запивать еду водой.

Это было максимально неудобно, поэтому за месяц мальчик потерял почти 10 кг.

Стал раздражительным и начал бояться малейшего света, потому что от него ужасно болели глаза.

На этом испытания не закончились, болезнь начала прогрессировать. Карцинома носоглотки — с таким диагнозом Михаил вместе с мамой поехали в Киев, потому что в родном Запорожье оперировать его не решились.

Ведь удаление опухоли, которая разместилась глубоко в горле, могло привести к инвалидности.

В конце концов, после прохождения экспериментального лечения, в Институте рака мальчику сделали операцию, но хирургам пришлось пожертвовать одним позвонком.

К счастью, недуг отступил, как радостно констатирует Миша: “Основная холера вылечена!”, но есть другие проблемы со здоровьем, которые нуждаются в решении.

В частности, из-за удаленного позвонка у подростка началось искривление шеи и развитие сколиоза.

Сейчас он вынужден носить небольшой корсет, который он в шутку называет ошейником, и выполнять специальные упражнения, чтобы предотвратить ухудшение ситуации.

Об отношении к онкобольным

Подросток вспоминает, когда впервые приехал в отделение Института рака, его разместили в палате, где лежала бабушка с маленькой девочкой.

Однако то, что перед ним девочка, Миша понял не сразу, потому что у нее не было волос. Это стало для него определенным шоком, потому что никогда раньше он не видел детей такими.

Все пациенты отделения ходили без волос, я, конечно, тоже. Очень плакал, когда мама меня стригла. Два месяца носил кепку, но потом привык, — говорит он.

Труднее всего было смириться с тем, что многих детей, с которыми дружил мальчик, вскоре не стало. Болезнь оказалась сильнее.

— От известия об этом становится очень досадно и тяжело на душе, — признается мальчик. И добавляет, что после опасался заводить новые знакомства.

Спрашиваю Михаила: “Почему, по твоему мнению, некоторые люди враждебно относятся к онкобольным пациентам?”

Он вспоминает историю, которая произошла во время строительства новой Дачи. Тогда соседи устроили настоящий бунт руководительнице благотворительного фонда Запорука Наталье Онипко. Присылали проверки, мешали работе строителей и в конце концов подожгли жилье.

Поскольку считали, что его будущие жители будут плохо влиять на их детей.

По мнению мальчика, такое поведение вызвано определенной необразованностью людей относительно причин возникновения рака и его течения.

В то же время он уверяет, что в родном Запорожье к его состоянию отнеслись с пониманием. Помощь поступила от школы, друзей и соседей.

Как говорит Миша: “С мира по нитке”.

Детям, ставшим на сложный путь борьбы с болезнью, он советует не терять положительного взгляда на жизнь.

Рядом с тобой есть родные, которые могут поддержать, благотворительные фонды. Поэтому во всем нужно искать позитив. Если бы я не заболел этой штукой, то не попал бы в Киев, — улыбается он.

А еще советует не терять связь с друзьями, находить интернет-друзей или завести свой блог. Пытаться чем-то себя занять, чтобы на время забыть о болезни.

Жизнь после болезни

В январе семья Михаила узнала об операции, которая может помочь ему выровнять шею.

Сам мальчик очень радуется шансу ее “отремонтировать”, но признается, что хочет пройти осмотр у разных врачей и убедиться в том, реально ли это.

Он говорит, что, несмотря на сложности, онкология принесла не только негатив в его жизнь.

Я до болезни и после нее — два разных “чебурека”, — смеется подросток.

Так, борьба с раком помогла ему повзрослеть, а еще наладить тесный контакт с мамой.

Наталья — ювелир, изготавливает украшения из камней и серебра. До недуга сына часто ездила в рабочие командировки, так что за мальчиком присматривала прабабушка.

Сегодня же Михаил радуется тому, что они проводят больше времени вместе, потому что теперь мама работает из дома.

О мечтах и ​​планах

До болезни Михаил очень любил готовить. В этом его всегда поддерживала прабабушка, с которой они ходили по продуктовым магазинам, ездили на рынок.

Мальчик сам искренне удивляется тому, откуда она в свои тогда 90 находила столько сил. Сейчас Вере Тимофеевне 97, и она активно помогает семье в домашних делах.

Попав на Дачу (центр для онкобольных детей БФ Запорука — ред.), мальчик продолжил совершенствовать свои кулинарные навыки.

Его фирменными блюдами стали черный бургер, паста с креветками и свиная вырезка по-бельгийски. Приготовление разных вкусностей отвлекало от мыслей о лечении.

Вернувшись домой, эти эксперименты он оставил, потому что должен был догнать одноклассников в учебе.

Несколько лет борьбы с опухолью отняли время на изучение школьных предметов. Несмотря на то, что история, география и биология в этот список не попали, их Миша хорошо знает.

Учиться мальчик планирует до девятого класса, а затем будет поступать в колледж. Куда — еще не определился. Среди вариантов рассматривает обучение госуправлению или поступление в медицинский или педагогический колледж.

В то же время с восторгом рассказывает об общественном транспорте. Подростку интересна работа трамваев и автобусов. Все, что связано с транспортной отраслью. Поэтому возможность выучиться на машиниста он тоже не исключает.

А еще Михаил серьезно задумался над проблемой экологии. Поддерживает транспорт, который ездит на электроэнергии, и радуется тому, что по его городу ходят новенькие трамваи, потребляющие минимум энергии и не причиняющие вреда окружающей среде.

Говорит, что очень расстраивается из-за мусора на улицах. Поэтому, когда видит какую-то бутылку, не раздумывая поднимает и выбрасывает в урну.

Мы должны жить в согласии с природой, но многие этого не понимают. К сожалению, им лень донести мусор до урны, потому что они уверены, что это работа уборщика, — отмечает мальчик.

И добавляет, что если бы получил возможность реконструировать любимое Запорожье, то в первую очередь начал бы сотрудничество с другой страной по переработке мусора.

Подросток с упоением рассказывает, каких результатов достигли в Швеции по этому вопросу, создавая из отходов металл и одежду.

И говорит, что обязательно поставил бы на заводы фильтры, потому что на самом деле они почти не работают.

И хотя он живет вдали от промышленных районов, ему не безразлично, как чувствуют себя жители старого центра города.

Мальчик уже провел небольшую “революцию” в своей квартире — накупил кучу авосек и останавливаться на этом не собирается.

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