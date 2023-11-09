Думал, это моя конечная остановка. Ведущий Богдан Шелудяк о лечении редкого заболевания

Около недели назад ведущий проекта Хто зверху? на Новом канале Богдан Шелудяк рассказал, что ему диагностировали редкое заболевание — синдром Гиена-Барре. Он опубликовал несколько видео, где показал свое состояние и что происходит с телом. Читай, что рассказал Богдан Шелудяк о заболевании.

Богдан Шелудяк рассказал о лечении синдрома Гиена-Барре

Заболевание развилось очень быстро — за трое суток.

— Я почувствовал первый симптом — двоилось в глазах. Но подумал, это потому, что я весь день лежал и смотрел фильмы. К утру мне стало хуже, в глазах двоилось еще больше, — рассказывает Богдан Шелудяк.

Сейчас также смотрят

После этого ему подсказали, что это может быть давление. Поэтому он его измерил и выпил таблетку. Но становилось только хуже. Он прилег и ему стало легче, так провел время до вечера.

Затем давление повысилось снова. Богдан Шелудяк подумал, что давление повышается на погоду и он стал метеозависимым. После второй таблетки он сразу же уснул. Утром его состояние ухудшилось еще больше.

Открыл глаза и понял: что-то не так. Ощущение, будто сильно залежал руку. Но потом осознал, что одинаково не чувствую обе руки. Но двигать ими могу. Встаю, а ноги ватные, — рассказывает Шелудяк.

— Сразу поехал в клинику. Там выслушали, померили давление, которое было уже понижено. Сказали сдать первые анализы, сделать УЗИ шеи и выпить крепкий кофе. Я так и сделал, а потом пошел домой и лег на диван, потому что стоять или сидеть было невыносимо.

Богдан надеялся, что он ляжет спать и все пройдет. Однако на следующее утро он не мог даже встать с постели. Сестра отвезла его в клинику на анализ.

Я чуть ли не умирал. Без шуток. Думал, что это моя конечная остановка, потому что никогда не было так плохо. Сестра спросила, что собираюсь делать, а я не знал, что ответить.

Тогда они поехали в скорую. В приемную сестра фактически несла Богдана на себе. Мужчину положили в больницу и начали обследование. Через несколько дней развитие болезни удалось остановить.

— На самом деле, чувствую себя гораздо лучше по сравнению с тем днем, когда я поступил в больницу. Мне делают много уколов, каждый день ставят капельницы. Сейчас мы боремся с последствиями, потому что прогресс самой болезни удалось остановить.

Остались незначительные дефекты речи, но говорить он стал лучше. Уже легче удается сидеть и стоять. Немного улучшилось зрение. Врачи рассказали, что впервые столкнулись с таким заболеванием. Теперь Богдану Шелудяку нужно пройти реабилитацию.

Раньше мы рассказывали, какие суеверия на войне у Даниэля Салема.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.