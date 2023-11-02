Нашли редкое заболевание! Богдан Буше поделился, что имеет проблемы со здоровьем и находится в больнице: что известно

Украинский блогер, актер и ведущий телевизионного шоу Хто зверху? на Новом канале Богдан Шелудяк, также известный под псевдонимом Буше, рассказал в своем Instagram о проблемах со здоровьем.

Что произошло с Богданом Буше

31-летний Богдан Буше (Шелудяк) рассказал в Instagram, что у него диагностировали редкое заболевание — синдром Гийена-Барре по типу Миллера Фишера.

Вчера мне подтвердили диагноз синдром Гийена-Барре. В большинстве случаев он излечим, но пока мой иммунитет убивает мою нервную систему, постепенно меня парализуя, — сообщил Буше.

Блогер в сториз рассказывает, что ему трудно ходить и стоять. Кроме того, у Богдана онемение конечностей, проблемы со зрением и речью.

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Синдром Гийена-Барре: что известно

Синдром Гийена-Барре — это редкое острое аутоиммунное неврологическое заболевание, при котором иммунная система организма атакует периферические нервы.

Основным симптомом синдрома Гийена-Барре считают слабость мышц в конечностях. Отметим, что основным отличием этого синдрома является наличие двустороннего и симметричного поражения конечностей.

Слабость в теле возрастает в период от 12 часов до 28 дней, пока не наступит пик этого синдрома. Кроме того, этот синдром может вызвать парезы, паралич и онемение.

Синдром Гийена-Барре может иметь несколько вариантов, и одним из них является вариант Миллера Фишшера. Он отличается тем, что у пациентов, помимо слабости, могут быть следующие симптомы:

Офтальмоплегия (паралич или слабость мышц, которые двигают глазным яблоком);

Атаксия (нарушение координации движений);

Арефлексия (отсутствие рефлексов).

Пока точно неизвестно, почему возникает синдром Гийена-Барре. Нередко болезнь развивается после перенесенной острой инфекционной болезни.

Чаще всего появление этого синдрома связывают с возбудителем заболевания Кампилобактериоза, который возникает из-за поражения организма бактериями группы Campylobacter fetus jejuni.

Кто такой Богдан Буше и чем известен

Богдан Шелудяк — это 31-летний ведущий, актер и блогер родом из села Середина-Буда, что в Сумской области. Парень в 2014 году окончил университет в Сумах по специальности Журналистика и определенный период работал ведущим спортивных новостей на местном телеканале.

В 2016 году Богдан начал свою актерскую карьеру. В частности, парень участвовал в таких кинолентах и проектах как Киев день и ночью, Встреча одноклассников, Любовь и блогеры, Пара на миллион. Сейчас Буше является соведущим проекта Хто зверху? вместе с Лесей Никитюк.

Также Богдан известен как блогер под псевдонимом Богдан Буше. Суммарная аудитория его страниц в Instagram и TikTok, где Шелудяк имеет наибольшее количество подписчиков, составляет 2,6 млн зрителей.

Заботься о своем здоровье!

После того как Богдан узнал о своем состоянии, он записал обращение к подписчикам, в котором призвал не только заботиться о здоровье, но и помнить о цене нашей жизни.

Актер и ведущий отметил: мы так беспечно относимся к своей жизни, не реагируем на воздушные тревоги, гоняем на большой скорости на мотоциклах, но не осознаем опасности того, что может случиться.

Я вам хочу сказать — относитесь к своей жизни и здоровью ответственнее. Не то, чтобы я не ответственно относился к здоровью и что-то конкретно привело к такой ситуации, но я понимаю, что постоянные стрессы и нервы тоже являются тому причиной, — отметил Богдан Буше.

Давайте все вместе помнить, что здоровье и жизнь — это самое большое сокровище, которое мы имеем. Это основа всего: твоих мечтаний, планов, приключений и счастливых моментов. Важно не забывать, что без здоровья ни один успех не будет иметь значения.

Поэтому заботься о своем теле, слушай его, заботься о себе и регулярно проходи медицинские обследования. И помни, что активный образ жизни, правильное питание, достаточный отдых и позитивный настрой — ключи к долгой и счастливой жизни.

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