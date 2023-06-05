Шоу-биз

Я испытала его по всем “фронтам” — Леся Никитюк назвала имя нового капитана в шоу Кто сверху

Вероника Кононенко, редактор сайта 05 июня 2023, 20:30
хто зверху новий ведучий

Больше новостей
Що почитати влітку
Развивайся, вдохновляйся или развлекайся — только выбери книгу по вкусу! Какие литературные новинки появятся в июне
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Тренды макияжа на лето 2023
Чистая кожа и розовая Барби: подборка бьюти-трендов на лето 2023
ситуація на фронті
ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении: Анна Маляр рассказала, что происходит сейчас на фронте
Смотреть больше

Материалы по теме

Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
кількість ракет у травні
Киев выдержал! Мы выдержали! Сколько ракет и дронов россияне выпустили на Киев в мае 2023: подсчет КГВА
Александра Паскаль
“Запомните имя юной чемпионки!” Семилетняя Саша, потерявшая ногу в результате обстрела, победила на соревнованиях
де відпочити в Карпатах влітку
Отдых в горах: куда поехать в Карпатах летом и что посмотреть

Видео
0:01:52
Александра Паскаль

“Запомните имя юной чемпионки!” Семилетняя Саша, потерявшая ногу в результате обстрела, победила на соревнованиях
Днепр
Меня спас холодильник… Что пережили жители уничтоженного россиянами дома в пригороде Днепре
Карта бойових дій в Україні 05.06.2023 онлайн
Неудачные прорывы ДРГ и провальное наступление оккупантов: карта боевых действий в Украине 5 июня в режиме онлайн
0:00:35
Дніпро вибухи сьогодні
По меньшей мере 22 пострадавших, погиб ребенок! Последствия атаки на Днепропетровскую область
0:03:45
Волонтер із Маріуполя
Вырвался из ада, чтобы помогать другим. Волонтер из Мариуполя ездит по разбитым селам и поддерживает украинцев
0:04:52
Засевают поля
Засеивают поля под носом оккупантов! Как аграрии в Сумской области заканчивают посевной сезон
0:04:20
Депортация детей
Возвращать детей становится все труднее: как РФ “перевоспитывает” несовершеннолетних украинцев
Карта боевых действий в Украине
Оккупантам нужно показать хоть какую-то победу. Карта боевых действий в Украине 3 июня в режиме онлайн
0:04:00
Кременец
Цена безответственности: в Кременце на санной трассе 14-летнюю спортсменку распорола гнилая доска
0:04:23
Ганна Пліхчинська
Ищет мины ради коровы: история смелой 67-летней Анны из Николаевской области
Больше видео
Що почитати влітку
Читать дальше
Развивайся, вдохновляйся или развлекайся — только выбери книгу по вкусу! Какие литературные новинки появятся в июне
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читать дальше
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь