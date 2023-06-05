Я испытала его по всем “фронтам” — Леся Никитюк назвала имя нового капитана в шоу Кто сверху

Новый канал порадовал известием, что менее чем за неделю стартуют съемки нового сезона игрового развлекательного шоу Кто сверху. А это значит, что наконец-то нашли нового соведущего для Леси Никитюк.

Мы расскажем, какие испытания Леся Никитюк устроила кандидатам, чтобы выбрать лучшего, и кто же получил право возглавить место капитана мужской команды легендарного проекта.

Испытания: закулисья отбора

Звездная ведущая делится, что это не было собеседование на полчаса. Для испытания кандидатов устраивали тракты — это полноценная игра со статистами, выполнявшими роль звездных участников. Это длилось три дня, и каждый день приходило по три-четыре кандидата.

Режиссеры, сидевшие перед мониторами, должны были почувствовать атмосферу. А нам нужно было ее сделать! Это стало для меня очень важной задачей.

Хотела отработать так, как отрабатываю на съемках: давать импульсы, немного манипулировать, заигрывать, испытывать и вытаскивать из того или иного кандидата эмоции и энергию. Чтобы режиссеры лучше видели, какие они в кадре, и на что каждый из них способен, — поделилась Леся Никитюк.

Это было совсем непросто! Хочу сказать, что я нормально так калорий сбросила, — смеется Леся Ивановна.

После трактов ведущая чувствовала себя немного сбитой с толку, ведь ни один кандидат был не то, что не похож на Притулу, которого, в принципе, невозможно повторить или сравнить, это были кардинально другие люди!

— Разные герои, с разным темпераментом, с разной спецификой юмора. И я должна была найти коннект с каждым.

С одним кандидатом связь получилась настолько удачная, что уже скоро мы увидим его на экранах.

Кто он — новый капитан мужской команды шоу Кто сверху?

Руководитель проекта Анна Вовк делится, что замена ведущего на Кто сверху была сложным процессом. Сергей Притула работал в этом шоу десять лет. Так что трудно было представить, кто может стать его преемником.

Одно из главных условий: новый капитан должен быть кардинально другим. Очень хотелось избежать сравнения с предшественником: и внешне, и по характеру. Понятно ведь, что при тракте ведущего всегда есть базовые вещи.

Например, “химия” между Лесей Никитюк и новым оппонентом. Хотелось, чтобы между ними чувствовался азарт противостояния. Также мы обращали внимание на чувство юмора, харизму, умение импровизировать, лидерские качества. И, конечно, внешность! — говорит Вовк.

Удачную смесь всех критериев заметили только у одного мужчины. Так что барабанная дробь! Капитаном мужской команды и соведущим Леси Никитюк стал хорошо известный зрителям по сериалити Киев днем и ночью блоггер-миллионник Богдан Шелудяк!

У нас с ним сразу появилось ощущение легкого коннекта! — признается Никитюк. — Я испытывала его по всем “фронтам”, но он держался. Не сдавался! И вообще он очень приятный парень!

Сам Богдан вспоминает, что даже не представлял, что будет капитаном мужской команды Кто сверху. Но всегда было желание стать ведущим Нового канала. Когда пригласили на кастинг, он согласился.

— Пришел на тракты с Лесей Никитюк. А где-то через неделю мне позвонили и предложили стать новым ведущим. Первое, что почувствовал — тревогу. Подумал, справлюсь ли? Но я стараюсь соблюдать правило: если судьба дает шанс, то нужно его использовать. Поэтому я здесь.

Главное, что хочу сказать накануне съемки сезона: не буду подражать кому-то или намеренно выбирать манеру поведения. Я буду собой! Буду реагировать, шутить, а в результате окажусь сверху! — говорит Богдан.

Он очень отважный! Леся Никитюк о новом соведущем

Соведущая Богдана, звезда Нового канала Леся Никитюк признается, что очень соскучилась по съемкам и настроена решительно.

— Я буду выполнять свою работу на площадке не на 100%, а на 300%, чтобы получилось максимально смешно и круто, — говорит Леся Ивановна.

Также ведущая поддерживает Богдана и желает ему терпения. Ведь она знает, что будет непросто войти в кадр после Сергея Притулы.

Не у каждого хватило бы на это смелости. Но он очень отважный!

Я постараюсь поддерживать его во всех начинаниях. И от себя сделаю все возможное, чтобы люди по полной насладились новым ведущим этого проекта и нашим противостоянием! — обещает Никитюк.

Посмотреть шоу и почувствовать новую энергию ты сможешь уже этой осенью. А пока новые ведущие шоу Кто сверху готовят для тебя программы, Женя Янович уже выпустил несколько интересных эпизодов late night show — 20:23.

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