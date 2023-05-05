Шоу-біз

Саме цього потребує український YouTube! Женя Янович запускає late night show — 20:23

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 05 Травня 2023, 20:00
Шоу Жені Яновича 20:23 — саме цього потребує український YouTube

Більше новин
Росіяни повністю замінували село Кам'янку — міни збирають відрами
Росіяни замінували все село! У Кам’янці люди власними руками розгрібають міни
Чим удобрювати розсаду помідор: поради удобрення
Чим підживити розсаду помідорів, щоб була міцною і давала хороший урожай
Що таке економічна залежність та як з неї вирватись
Чоловік вимагає звітності за кожну витрачену копійку? Що таке економічна залежність та як позбутись її
собаку вкусив кліщ що робити
Здається, мого улюбленця вкусив кліщ! Як розпізнати та витягнути паразита в собаки: покрокова інструкція
Дивитись більше

Матеріали по темі

Літні табори в Україні
Для відпочинку, соціалізації та навчання: добірка літніх таборів для дітей в Україні
вихідні на травневі свята 2023
Травневі свята 2023: чи будуть додаткові вихідні 1 та 9 травня?
куди поїхати на травневі свята
Мандруй Україною: куди поїхати на травневі свята з сім’єю чи друзями
Підліток
Дитина заявляє, що доросла? Здивуй її новим дозвіллям

Відео
0:05:01
Росіяни повністю замінували село Кам'янку — міни збирають відрами

Росіяни замінували все село! У Кам’янці люди власними руками розгрібають міни
0:14:20
Що відбувається з депортованими українськими дітьми — Верещук
Росіяни пішли далі, ніж нацисти! ОБСЄ визнала депортацію дітей злочином
0:04:58
Росіяни обстрілюють будинки людей у Марганці
Лишаються самі згарища! Росіяни прицільно обстрілюють будинки в Марганці
0:06:26
Михайло Подоляк про візит Зеленського до Нідерландів
Три ключові моменти! Подоляк розповів про головне з візиту Зеленського до Нідерландів
0:04:39
Потрапили під обстріл та відразу помстились: як гармати Гіацинт нищать ворога
Росіяни обстріляли ЗСУ та одразу отримали потужну відповідь! Як відпрацьовує Гіацинт по окупантах
0:05:55
Комендантська година в Херсоні та обстріли окупантів — Гуменюк
Знищення неминуче! Наталія Гуменюк передала “привіт” окупантам та розповіла про ситуацію на Херсонщині
Карта бойових дій в Україні
Шпиталь окупантів у школі, або нова спроба заховатись за спинами дітей: карта бойових дій в Україні 5 травня в режимі онлайн
0:04:13
Лазня на колесах для військових
Випрати форму, помитись, поголитись — бійцям передадуть справжній готель із банею на колесах
0:06:46
Почаївська лавра
Ще один оплот УПЦ МП — яка ситуація з Почаївською лаврою на Тернопільщині
0:03:30
Херсонська область
Вода — на ціну золота! Як жителі Херсонської області досі потерпають через росіян
Більше відео
собаку вкусив кліщ що робити
Читати далі
Здається, мого улюбленця вкусив кліщ! Як розпізнати та витягнути паразита в собаки: покрокова інструкція
Піца на сковороді: простий покроковий рецепт Від Євгена Клопотенка
Читати далі
Раз-два, і готово! Швидкий рецепт піци на сковороді від Євгена Клопотенка

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь