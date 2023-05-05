Саме цього потребує український YouTube! Женя Янович запускає late night show — 20:23

Український YouTube зараз переживає відродження та розквіт. На все українське та якісне як ніколи є попит. Тому важливо створювати всі формати, щоб задовольняти кожного українця та українку. Женя Янович запускає late night show — 20:23. Що відомо про шоу Жені Яновича 20:23 — читай у нашому матеріалі.

Шоу Жені Яновича 20:23 — саме цього потребує український YouTube

У перший випуск YouTube-проекту завітали автор Telegram-каналу Лачен пише Ігор Лаченков та координаторка платформи United24 Ярослава Гресь. Шоу є форматом вечірнього розважального проекту, де ведучий спілкується з цікавими людьми з іронією, комфортом та сенсами.

Женя Янович розповів, яким хоче бачити цей проект та що він для нього означає:

Чітке розуміння, що я хочу робити цей проект зʼявилось 1 січня 2023 року. Власне, як і назва та час, у який буде виходити шоу. Мені здається, такого формату не вистачає українському YouTube, — каже Женя Янович.

Так від думки до власного проекту пройшло чотири місяці. На зйомки першого випуску завітали близько 70 глядачів. Їм пощастило побачити стильний і трохи магічний дизайн студії. Такого ще не було на українських проектах.

Формат лейт-найт шоу є популярним у всьому світі. Тому Женя розумів, що людям є з чим порівнювати. Автор вирішив додати чогось власного.

Так у голову прийшло рішення із нашою декорацією: захід сонця та басейн. Для мене вода і тепла заграва асоціюються із максимальною чесністю та відкритістю, — розповідає Янович.

Такі декорації асоціюються з бабусиною казкою під липою, з прогулянкою набережною з дівчиною, з відвертою розмовою з другом про все на світі. Тому головним завданням було створити умови, в яких кожен гість захоче відкритися.

Женя Янович зізнається, ідеальнішого складу для першого випуску було складно знайти! Ігор став відкриттям минулого року для українців. У 23 роки він має величезний багаж знань та відповідальності. Є представником нової генерації українців.

А Ярослава — жінка-натхнення. Вона залучає до боротьби та відбудови України сотні мільйонів доларів і світових зірок, про яких розповість багато небанальних історій.

Фішкою проекту є і саундтрек. Його створив молодий креативний виконавець, зірка соцмереж thekomakoma.

Подивитися перший випуск розважального вечірнього шоу Жені Яновича 20:23 можна на YouTube-каналі ведучого.

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