Именно в этом нуждается украинский YouTube! Женя Янович запускает late night show — 20:23

Украинский YouTube сейчас переживает возрождение и процветание. На все украинское и качественное как никогда есть спрос. Поэтому важно создавать все форматы, чтобы удовлетворять каждого украинца и украинку. Женя Янович запускает late night show — 20:23. Что известно о шоу Жени Яновича 20:23 — читай в нашем материале.

Шоу Жени Яновича 20:23 — именно в этом нуждается украинский YouTube

Первый выпуск YouTube-проекта посетили автор Telegram-канала Лачен пишет Игорь Лаченков и координатор платформы United24 Ярослава Гресь. Шоу есть форматом вечернего развлекательного проекта, где ведущий общается с интересными людьми с иронией, комфортом и смыслами.

Женя Янович рассказал, каким хочет видеть этот проект и что он для него означает:

Четкое понимание того, что я хочу делать этот проект, появилось 1 января 2023 года. Собственно, как и название, и время, в которое будет выходить шоу. Мне кажется, такого формата не хватает украинскому YouTube, — говорит Женя Янович.

Так от мнения к собственному проекту прошло четыре месяца. На съемки первого выпуска пришли около 70 зрителей. Им удалось увидеть стильный и немного магический дизайн студии. Такого еще не было в украинских проектах.

Формат лейт-найт шоу популярен во всем мире. Поэтому Женя понимал, что людям есть с чем сравнивать. Автор решил добавить что-то свое.

Так в голову пришло решение с нашей декорацией: закат и бассейн. Для меня вода и теплое зарево ассоциируются с максимальной честностью и открытостью, — рассказывает Янович.

Такие декорации ассоциируются с бабушкиной сказкой под липой, с прогулкой по набережной с девушкой, с откровенным разговором с другом обо всем на свете. Поэтому главной задачей было создать условия, в которых каждый гость захочет открыться.

Женя Янович признается, что более идеального состава для первого выпуска было сложно найти! Игорь стал открытием в прошлом году для украинцев. В 23 года у него огромный багаж знаний и ответственности. Он является представителем нового поколения украинцев.

А Ярослава — женщина-вдохновение. Она привлекает к борьбе и восстановлению Украины сотни миллионов долларов и мировых звезд, о которых расскажет много небанальных историй.

Фишкой проекта есть и саундтрек. Его создал молодой креативный исполнитель, звезда соцсетей thekomakoma.

Посмотреть первый выпуск развлекательного вечернего шоу Жени Яновича 20:23 можно на YouTube канале ведущего.

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