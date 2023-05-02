Блиск, епатаж та несподіванки: як минув бал Met Gala 2023 — оригінальні образи зірок

У перший понеділок травня завжди відбувається одна з найбільш обговорюваних подій світу моди — Met Gala. Зірки щороку дивують яскравими та незвичайними образами. Цьогорічна Met Gala 2023 була присвячена Карлу Лагерфельду, який керував найвишуканішими домами моди.

Читай у нашому матеріалі, що таке Met Gala та яке вбрання вибрали зірки.

Met Gala 2023: що це

Met Gala — щорічний бал Інституту костюма музею Метрополітен. Цьогорічний бал був присвячений пам’яті легендарного дизайнера Карла Лагерфельда. Він керував домами моди Chanel, Fendi та Karl Lagerfeld.

На захід запрошують найбільш відомих та впливових особистостей — акторів, моделей, співаків, дизайнерів тощо. Бал відбувся в Нью-Йорку. Ведучими заходу стали Пенелопа Крус, Мікаела Коель, Роджер Федерер, Дуа Ліпа й Анна Вінтур.

MetGala — щорічне свято моди, яке проводиться з 1995 року. Захід збирає мільйони на підтримку благодійних ініціатив.

Ми зібрали для тебе найепатажніші та найвитонченіші образи учасників, тож гортай та дізнавайся, як минув бал Met Gala 2023.

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Met Gala 2023: якими образами здивували зірки

На червоній доріжці можна було побачити багатьох відомих особистостей. Нею пройшлися Ріанна, Джаред Лето, Педро Паскаль, Дженна Ортега, Пенелопа Крус, Ріта Ора, Емілі Ратаковскі, Ніколь Кідман та багато інших.

Дивися незвичайні та яскраві образи.

У соціальних мережах розпалюються справжні оцінювання образів. Люди вибирають, хто здивував їх найбільше та оцінюють образи та виходи. Тож дивись та вибирай, хто сподобався тобі найбільше.

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