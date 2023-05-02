Блеск, эпатаж и неожиданности: как прошел бал Met Gala 2023 — оригинальные образы звезд

В первый понедельник мая всегда происходит одно из самых обсуждаемых событий мира моды — Met Gala. Звезды каждый год удивляют яркими и необычными образами. Нынешняя Met Gala 2023 была посвящена Карлу Лагерфельду, который руководил самыми изысканными домами моды.
Читай в нашем материале, что такое Met Gala и какие наряды выбрали звезды.
Met Gala — ежегодный Бал Института костюма музея Метрополитен. Нынешний бал был посвящен памяти легендарного дизайнера Карла Лагерфельда. Он управлял домами моды Chanel, Fendi и Karl Lagerfeld.
На мероприятие приглашают самых известных и влиятельных личностей — актеров, моделей, певцов, дизайнеров и других. Балл прошел в Нью-Йорке. Ведущими мероприятия стали Пенелопа Крус, Микаэла Коэль, Роджер Федерер, Дуа Липа и Анна Винтур.
MetGala — ежегодный праздник моды, который проводится с 1995 года. Мероприятие собирает миллионы в поддержку благотворительных инициатив.
Мы собрали для тебя самые эпатажные и изящные образы участников, поэтому листай и узнавай, как прошел бал Met Gala 2023.
На красной дорожке можно увидеть многих известных личностей. Ею прошлись Рианна, Джаред Лето, Педро Паскаль, Дженна Ортега, Пенелопа Крус, Рита Ора, Эмили Ратаковски, Николь Кидман и многие другие.
Смотри необычные и яркие образы.
Фото: Getty Images
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Met Gala 2023 (@metgalaofficial)
Публикация от Met Gala 2023 (@metgalaofficial)
В социальных сетях разгораются настоящие оценивания образов. Люди выбирают, кто удивил их больше всего, и оценивают образы и выходы. Так что смотри и выбирай, кто понравился тебе больше всего.
@entertainmenttonight Jared Leto is surprising us all yet again. #MetGala #JaredLeto ♬ leave the door open by bruno mars — ???????????????????? ???????? ???????????????? ☺︎︎
@hollywood.style met gala looks part 1! #metgala #metgala2023 #dualipa #emmachamberlain #emilyratajkowski #phoebebridgers #ritaora #taikawaititi #chanel #karllagerfeld ♬ EminemRemix. Bilston.Web — Francesco
@hollywood.style met gala 2023 looks! #metgala #metgala2023 #billieeilish #jenniekim #jennie #hallebailey #daisyedgarjones #dojacat ♬ EminemRemix. Bilston.Web — Francesco
Ранее мы рассказывали о расписании и дате Евровидения 2023.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!