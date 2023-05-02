Блеск, эпатаж и неожиданности: как прошел бал Met Gala 2023 — оригинальные образы звезд

В первый понедельник мая всегда происходит одно из самых обсуждаемых событий мира моды — Met Gala. Звезды каждый год удивляют яркими и необычными образами. Нынешняя Met Gala 2023 была посвящена Карлу Лагерфельду, который руководил самыми изысканными домами моды.

Читай в нашем материале, что такое Met Gala и какие наряды выбрали звезды.

Met Gala 2023: что это

Met Gala — ежегодный Бал Института костюма музея Метрополитен. Нынешний бал был посвящен памяти легендарного дизайнера Карла Лагерфельда. Он управлял домами моды Chanel, Fendi и Karl Lagerfeld.

На мероприятие приглашают самых известных и влиятельных личностей — актеров, моделей, певцов, дизайнеров и других. Балл прошел в Нью-Йорке. Ведущими мероприятия стали Пенелопа Крус, Микаэла Коэль, Роджер Федерер, Дуа Липа и Анна Винтур.

MetGala — ежегодный праздник моды, который проводится с 1995 года. Мероприятие собирает миллионы в поддержку благотворительных инициатив.

Мы собрали для тебя самые эпатажные и изящные образы участников, поэтому листай и узнавай, как прошел бал Met Gala 2023.

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Met Gala 2023: какими образами удивили звезды

На красной дорожке можно увидеть многих известных личностей. Ею прошлись Рианна, Джаред Лето, Педро Паскаль, Дженна Ортега, Пенелопа Крус, Рита Ора, Эмили Ратаковски, Николь Кидман и многие другие.

Смотри необычные и яркие образы.

В социальных сетях разгораются настоящие оценивания образов. Люди выбирают, кто удивил их больше всего, и оценивают образы и выходы. Так что смотри и выбирай, кто понравился тебе больше всего.

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