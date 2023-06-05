Я випробовувала його на всіх “фронтах” — Леся Нікітюк назвала ім’я нового капітана у шоу Хто зверху

Новий канал потішив звісткою, що менш ніж за тиждень стартують знімання нового сезону ігрового розважального шоу Хто зверху. А це означає, що нарешті знайшли нового співведучого для Лесі Нікітюк.

Ми розповімо, які випробування вона влаштувала кандидатам, щоб обрати найкращого, і хто ж врешті отримав право очолити місце капітана чоловічої команди легендарного проекту.

Випробування: залаштунки відбору

Зіркова ведуча ділиться, що це не була співбесіда на півгодини. Для випробовування кандидатів влаштовували тракти — це повноцінна гра зі статистами, які виконували роль зіркових учасників. Це тривало три дні й щодня приходило по три-чотири кандидати.

Режисери, які сиділи перед моніторами, мали відчути атмосферу. А нам треба було її зробити! Це стало для мене надзвичайно важливим завданням.

— Хотіла відпрацювати так, як відпрацьовую на зніманнях: давати імпульси, трішки десь маніпулювати, загравати, випробовувати й витягувати з того чи іншого кандидата емоції та енергію. Щоб режисери якнайкраще бачили, які вони в кадрі, і на що кожен з них спроможний, — поділилася Леся Нікітюк.

Це було зовсім непросто! Хочу сказати, що я нормально так калорій скинула, — сміється Леся Іванівна.

Після трактів ведуча почувалася трішки спантеличеною, адже жоден кандидат був не те, що не схожий на Притулу, якого, в принципі, неможливо повторити чи порівняти, це були кардинально інші люди!

Різні герої з різним темпераментом, з різною специфікою гумору. Треба було знайти спільну мову із кожним. Та з одним кандидатом зв’язок вийшов настільки вдалий, що вже незабаром ми побачимо його не екранах.

Хто він — новий капітан чоловічої команди шоу Хто Зверху?

Керівниця проекту Анна Вовк ділиться, що заміна ведучого на Хто зверху була складним процесом. Сергій Притула працював у цьому шоу десять років. Тож було важко уявити, хто може стати його наступником.

Одна з головних умов: новий капітан має бути кардинально іншим. Хотілося максимально уникнути порівняння з попередником: і зовнішньо, і за характером. Адже зрозуміло, що при тракті ведучого завжди є базові речі.

Наприклад, “хімія” між Лесею Нікітюк і новим опонентом. Хотілося, щоб між ними відчувався азарт протистояння. Також ми звертали увагу на почуття гумору, харизму, вміння імпровізувати, лідерські якості. І, звісно, зовнішність! — каже Вовк.

Вдалу суміш усіх критеріїв помітили лише в одного чоловіка. Тож барабанний дріб! Капітаном чоловічої команди і співведучим Лесі Нікітюк став добре відомий глядачам по серіаліті Київ вдень та вночі блогер-мільйонник Богдан Шелудяк!

У нас із ним одразу з’явилося відчуття легкого конекту! — зізнається Нікітюк. — Я випробовувала його по всіх “фронтах”, але він тримався. Не здавався! І взагалі, він дуже приємний хлопець!

Сам Богдан пригадує, що навіть не уявляв, що буде капітаном чоловічої команди Хто зверху? Але завжди мав бажання стати ведучим Нового каналу. Тож коли запросили на кастинг, погодився.

— Прийшов на тракти з Лесею Нікітюк. А десь за тиждень мені зателефонували й запропонували стати новим ведучим. Найперше, що відчув, це була тривога. Подумав, чи впораюсь? Та намагаюся дотримуватись правила: якщо доля дає шанс, то треба його використати. Тому я тут.

Головне, що хочу сказати напередодні знімання сезону: не буду наслідувати когось чи навмисно обирати манеру поведінки. Я буду собою! Реагуватиму, жартуватиму, а в результаті опинюся зверху! — каже Богдан.

Він дуже відважний! Леся Нікітюк про нового співведучого

Співведуча Богдана, зірка Нового каналу Леся Нікітюк зізнається, що дуже скучила за зніманнями й налаштована рішуче.

— Я буду виконувати свою роботу на майданчику не на 100%, а на 300%, аби вийшло максимально смішно та круто, — каже Леся Іванівна.

Також ведуча підтримує Богдана й бажає йому терпіння. Адже знає, що буде непросто увійти в кадр після Сергія Притули.

Не в кожного вистачило б на це відваги. Але він дуже відважний!

Я намагатимуся підтримувати його в усіх починаннях. І від себе зроблю все можливе, щоб люди на повну насолодилися новим ведучим цього проекту й нашим протистоянням! — обіцяє Нікітюк.

Поглянути це протистояння та відчути нову енергію шоу ти зможеш вже цієї осені. А доки нові ведучі шоу Хто зверху готують для тебе програми, Женя Янович вже випустив кілька цікавих епізодів late night show — 20:23.

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