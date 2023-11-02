Знайшли рідкісне захворювання! Богдан Буше поділився, що має проблеми зі здоров’ям та перебуває у лікарні: що відомо

Український блогер, актор та ведучий телевізійного шоу Хто зверху? на Новому каналі Богдан Шелудяк, що також відомий під псевдонімом Буше, розповів у своєму Instagram про проблеми зі здоров’ям.

Що сталося з Богданом Буше (Шелудяком)

31-річний Богдан Буше (Шелудяк) розповів в Instagram, що йому діагностували рідкісне захворювання — синдром Гієна-Барре по типу Міллера Фішера.

Вчора мені підтвердили діагноз синдром Гієна-Барре. У більшості випадків він виліковний, але поки мій імунітет вбиває мою нервову систему, поступово мене паралізуючи, — повідомив Буше.

Блогер у сторіз розповідає, що йому важко ходити та стояти. Крім того, Богдан страждає від оніміння кінцівок, проблем із зором та вимовою.

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Синдром Гієна-Барре: що відомо

Синдром Гієна-Барре — це рідкісне гостре аутоімунне неврологічне захворювання, за якого імунна система організму атакує периферичні нерви.

Основним симптомом синдрому Гієна-Барре вважають слабкість м’язів у кінцівках. Зазначимо, що основною відмінністю цього синдрому є наявність двостороннього і симетричного ураження кінцівок.

Слабкість у тілі зростає у період від 12 годин до 28 днів, поки не настане пік цього синдрому. Крім того, цей синдром може викликати парези, параліч та оніміння.

Синдром Гієна-Барре може мати кілька варіантів, і одним з них є варіант Міллера Фішшера. Він відрізняється тим, що у пацієнтів, крім слабкості, можуть бути такі симптоми:

Офтальмоплегія (параліч або слабкість м’язів, які рухають очним яблуком);

Атаксія (порушення координації рухів);

Арефлексія (відсутність рефлексів).

Наразі достеменно невідомо, чому виникає синдром Гієна-Барре. Нерідко хвороба розвивається після перенесеної гострої інфекційної хвороби.

Найчастіше появу цього синдрому пов’язують зі збудником захворювання Кампілобактеріозу, який виникає через ураження організму бактеріями групи Campylobacter fetus jejuni.

Хто такий Богдан Буше (Шелудяк) і чим відомий

Богдан Шелудяк — це 31-річний ведучий, актор та блогер родом із села Середина-Буда, що на Сумщині. Хлопець у 2014 році закінчив університет у Сумах за спеціальністю Журналістика та певний період працював ведучим спортивних новин на місцевому телеканалі.

У 2016 році Богдан розпочав свою акторську кар’єру. Зокрема, хлопець брав участь у таких кінострічках та проектах як Київ день та вночі, Зустріч однокласників, Кохання та блогери, Пара на мільйон. Нині Буше є співведучим проекту Хто зверху? на Новому каналі разом із Лесею Нікітюк.

Також Богдан відомий як блогер під псевдонімом Богдан Буше. Сумарна аудиторія його сторінок в Instagram та TikTok, де Шелудяк має найбільшу кількість підписників, складає 2,6 млн глядачів.

Піклуйся про своє здоров’я!

Після того, як Богдан дізнався про свій стан, він записав звернення до підписників, у якому закликав не лише турбуватися про здоров’я, а й пам’ятати про ціну нашого життя.

Актор і ведучий зазначив: ми так безпечно ставимось до власного життя, не реагуємо на повітряні тривоги, ганяємо на великій швидкості на мотоциклах, але не усвідомлюємо небезпеки того, що може трапитися.

Я вам хочу сказати — ставтеся до свого життя і здоров’я відповідальніше. Не те щоб я не відповідально ставився до здоров’я і щось конкретно призвело до такої ситуації, але я розумію, що постійні стреси і нерви теж є тому причиною, — наголосив Богдан Буше (Шелудяк).

Давайте усі разом пам’ятати, що здоров’я і життя — це найбільший скарб, який ми маємо. Це основа всього: твоїх мрій, планів, пригод і щасливих моментів. Важливо не забувати, що без здоров’я жоден успіх не матиме значення.

Тож турбуйся про своє тіло, слухай його, дбай про себе та регулярно проходь медичні обстеження. І пам’ятай, що активний спосіб життя, правильне харчування, достатній відпочинок і позитивний настрій — ключі до довгого та щасливого життя.

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