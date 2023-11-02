Знайшли рідкісне захворювання! Богдан Буше поділився, що має проблеми зі здоров’ям та перебуває у лікарні: що відомо

Український блогер, актор та ведучий телевізійного шоу Хто зверху? на Новому каналі Богдан Шелудяк, що також відомий під псевдонімом Буше, розповів у своєму Instagram про проблеми зі здоров’ям.
31-річний Богдан Буше (Шелудяк) розповів в Instagram, що йому діагностували рідкісне захворювання — синдром Гієна-Барре по типу Міллера Фішера.
Вчора мені підтвердили діагноз синдром Гієна-Барре. У більшості випадків він виліковний, але поки мій імунітет вбиває мою нервову систему, поступово мене паралізуючи, — повідомив Буше.
Вчора мені підтвердили діагноз синдром Гієна-Барре. У більшості випадків він виліковний, але поки мій імунітет вбиває мою нервову систему, поступово мене паралізуючи, — повідомив Буше.
Блогер у сторіз розповідає, що йому важко ходити та стояти. Крім того, Богдан страждає від оніміння кінцівок, проблем із зором та вимовою.
Синдром Гієна-Барре — це рідкісне гостре аутоімунне неврологічне захворювання, за якого імунна система організму атакує периферичні нерви.
Основним симптомом синдрому Гієна-Барре вважають слабкість м’язів у кінцівках. Зазначимо, що основною відмінністю цього синдрому є наявність двостороннього і симетричного ураження кінцівок.
Слабкість у тілі зростає у період від 12 годин до 28 днів, поки не настане пік цього синдрому. Крім того, цей синдром може викликати парези, параліч та оніміння.
Слабкість у тілі зростає у період від 12 годин до 28 днів, поки не настане пік цього синдрому. Крім того, цей синдром може викликати парези, параліч та оніміння.
Синдром Гієна-Барре може мати кілька варіантів, і одним з них є варіант Міллера Фішшера. Він відрізняється тим, що у пацієнтів, крім слабкості, можуть бути такі симптоми:
Наразі достеменно невідомо, чому виникає синдром Гієна-Барре. Нерідко хвороба розвивається після перенесеної гострої інфекційної хвороби.
Найчастіше появу цього синдрому пов’язують зі збудником захворювання Кампілобактеріозу, який виникає через ураження організму бактеріями групи Campylobacter fetus jejuni.
Богдан Шелудяк — це 31-річний ведучий, актор та блогер родом із села Середина-Буда, що на Сумщині. Хлопець у 2014 році закінчив університет у Сумах за спеціальністю Журналістика та певний період працював ведучим спортивних новин на місцевому телеканалі.
У 2016 році Богдан розпочав свою акторську кар’єру. Зокрема, хлопець брав участь у таких кінострічках та проектах як Київ день та вночі, Зустріч однокласників, Кохання та блогери, Пара на мільйон. Нині Буше є співведучим проекту Хто зверху? на Новому каналі разом із Лесею Нікітюк.
Також Богдан відомий як блогер під псевдонімом Богдан Буше. Сумарна аудиторія його сторінок в Instagram та TikTok, де Шелудяк має найбільшу кількість підписників, складає 2,6 млн глядачів.
Після того, як Богдан дізнався про свій стан, він записав звернення до підписників, у якому закликав не лише турбуватися про здоров’я, а й пам’ятати про ціну нашого життя.
Актор і ведучий зазначив: ми так безпечно ставимось до власного життя, не реагуємо на повітряні тривоги, ганяємо на великій швидкості на мотоциклах, але не усвідомлюємо небезпеки того, що може трапитися.
Я вам хочу сказати — ставтеся до свого життя і здоров’я відповідальніше. Не те щоб я не відповідально ставився до здоров’я і щось конкретно призвело до такої ситуації, але я розумію, що постійні стреси і нерви теж є тому причиною, — наголосив Богдан Буше (Шелудяк).
Я вам хочу сказати — ставтеся до свого життя і здоров’я відповідальніше. Не те щоб я не відповідально ставився до здоров’я і щось конкретно призвело до такої ситуації, але я розумію, що постійні стреси і нерви теж є тому причиною, — наголосив Богдан Буше (Шелудяк).
Давайте усі разом пам’ятати, що здоров’я і життя — це найбільший скарб, який ми маємо. Це основа всього: твоїх мрій, планів, пригод і щасливих моментів. Важливо не забувати, що без здоров’я жоден успіх не матиме значення.
Тож турбуйся про своє тіло, слухай його, дбай про себе та регулярно проходь медичні обстеження. І пам’ятай, що активний спосіб життя, правильне харчування, достатній відпочинок і позитивний настрій — ключі до довгого та щасливого життя.
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