Думав, це моя кінцева зупинка. Ведучий Богдан Шелудяк про лікування рідкісної недуги

Близько тижня тому ведучий проекту Хто зверху? на Новому каналі Богдан Шелудяк розповів, що йому діагностували рідкісне захворювання — синдром Гієна-Барре. Він опублікував кілька відео, де показав свій стан та що відбувається з тілом. Читай, що розповів Богдан Шелудяк про захворювання.

Богдан Шелудяк про лікування рідкісного захворювання — синдром Гієна-Барре

Захворювання розвинулося дуже швидко — за три доби.

— Я відчув перший симптом — двоїлося в очах. Але подумав, це через те, що я весь день лежав і дивився фільми. На ранок мені стало гірше, в очах двоїлося ще більше, — розповідає Богдан Шелудяк.

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Після цього йому підказали, що це може бути тиск. Тому він його виміряв та випив пігулку. Але ставало лише гірше. Він приліг та відчув полегшення, так провів час до вечора.

Потім тиск підвищився знову. Богдан Шелудяк подумав, що тиск підвищується на погоду і він став метеозалежним. Після другої пігулки він миттєво заснув. Зранку його стан погіршився ще більше.

Розплющив очі й зрозумів: щось не так. Враження, ніби сильно залежав руку. Але згодом усвідомив, що однаково не відчуваю обидві руки. Але рухати ними можу. Встаю, а ноги ватні, — розповідає Шелудяк.

— Одразу поїхав у клініку. Там вислухали, поміряли тиск, який був уже понижений. Сказали здати перші аналізи, зробити УЗД шиї та випити міцної кави. Я так і зробив, а потім пішов додому й ліг на диван, бо стояти чи сидіти було нестерпно.

Богдан сподівався, що він ляже спати і все мине. Проте наступного ранку він не міг навіть підвестися з ліжка. Сестра відвезла його до клініки на аналіз.

Я ледь не помирав. Без жартів. Думав, що це моя кінцева зупинка, бо ніколи не було настільки зле. Сестра запитала, що я збираюся робити, а я не знав, що відповісти.

Тоді вони поїхали у швидку. У приймальню сестра фактично несла Богдана на собі. Чоловіка поклали в лікарню та почали обстеження. За кілька днів розвиток хвороби вдалося зупинити.

— Насправді, почуваюся значно краще порівняно з тим днем, коли я поступив у лікарню. Мені роблять багато уколів, щодня ставлять крапельниці. Зараз ми боремося вже з наслідками, бо прогрес самої хвороби вдалось зупинити.

Залишилися незначні дефекти мовлення, але говорити він став краще. Уже легше вдається сидіти та стояти. Трохи покращився зір. Лікарі розповіли, що вперше стикнулися з таким захворюванням. Тепер Богдану Шелудяку потрібно пройти реабілітацію.

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