Шоу-біз

Думав, це моя кінцева зупинка. Ведучий Богдан Шелудяк про лікування рідкісної недуги

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 09 Листопада 2023, 11:00
Богдан Шелудяк розповів про своє рідкісне захворювання
Фото: Instagram

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