Будет ли Украина переходить на летнее время в 2026 году: статус закона

Каждый год украинцы надеются, что очередной перевод стрелок станет последним. Дискуссии о влиянии этой процедуры на здоровье и экономику не утихают десятилетиями.

Казалось бы, точка уже поставлена, но правовые нюансы снова оставляют нас в состоянии неопределенности. Поэтому главный вопрос марта: будет ли Украина переходить на летнее время в этом году, или мы наконец останемся в одном часовом поясе?

Будет ли Украина переходить на летнее время в 2026 году: что говорит закон

Ситуация с исчислением времени в нашей стране сейчас напоминает детективную историю. Еще летом 2024 года Верховная Рада сделала решительный шаг — приняла законопроект №11075.

Этот документ должен был навсегда закрепить в стране единое киевское время (UTC+2), которое мы обычно называем зимним. Депутаты аргументировали это решение заботой о биоритмах граждан и отсутствием реальной энергосберегающей выгоды.

Однако чтобы инициатива заработала, документ должен был подписать Президент. Поскольку подписи под законом до сих пор нет, он фактически завис в воздухе.

Следовательно, ответ на вопрос, будет ли Украина переходить на летнее время в 2026 году, остается утвердительным: пока действует старое постановление Кабмина от 1996 года, сезонные изменения никуда не исчезают.

Согласно действующему порядку, переход происходит в последнее воскресенье марта. В этом году эта дата выпадает на 29 марта. В 3:00 утра стрелки часов нужно будет перевести на один час вперед. Следовательно, это означает, что в эту ночь мы будем спать на час меньше, а солнце будет садиться позже.

Современная цифровая эра несколько облегчает нам жизнь. Твои смартфоны, планшеты, ноутбуки и умные часы сделают все за тебя — они запрограммированы на автоматическую синхронизацию.

Однако владельцам классических механических часов и некоторой бытовой техники стоит быть внимательными, чтобы в воскресенье не опоздать на важную встречу или поезд.

В одном ритме с ЕС: сохранится ли единая временная координация с соседями

Многие переживают, не возникнет ли хаоса в расписаниях международных поездов и авиарейсов. Наша страна остается в едином ритме с большинством государств Европейского Союза.

Несмотря на то, что в Европарламенте тоже годами ведутся споры об отмене этой практики, большинство европейцев продолжают переводить часы дважды в год.

Биоритмы под ударом: как переход на новое время влияет на наш организм

Врачи не устают напоминать: смена времени — это всегда стресс для организма. Адаптация к новому графику может длиться до двух недель. Поэтому специалисты советуют готовиться к этому постепенно: ложиться спать на 15–20 минут раньше уже за неделю до перехода.

Итак, пока закон №11075 ждет финального решения, мы продолжаем играть в часовые прятки со временем.

Теперь ты знаешь, что в Украине переведут на летнее время, но читай также: когда впервые перевели часы в Украине — как это было и кому принадлежала идея летнего времени.

