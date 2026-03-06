Чи буде Україна переходити на літній час в 2026 році: статус закону

Кожного року українці сподіваються, що чергове переведення стрілок стане останнім. Дискусії про вплив цієї процедури на здоров’я та економіку не вщухають десятиліттями.

Здавалося б, крапку вже поставлено, але правові нюанси знову залишають нас у стані невизначеності. Тож головне питання березня: чи буде Україна переходити на літній час цьогоріч, чи ми нарешті залишимося в одному часовому поясі?

Чи буде Україна переходити на літній час у 2026 році: що каже закон

Ситуація з обчисленням часу в нашій країні наразі нагадує детективну історію. Ще влітку 2024 року Верховна Рада зробила рішучий крок — ухвалила законопроєкт №11075. Цей документ мав назавжди закріпити в країні єдиний київський час (UTC+2), який ми зазвичай називаємо зимовим. Депутати аргументували це турботою про біоритми громадян та відсутністю реальної енергозбережної вигоди.

Проте, аби ініціатива запрацювала, документ мав підписати Президент. Оскільки підпису під законом досі немає, він фактично завис у повітрі.

Отже, відповідь на запитання, чи буде Україна переходити на літній час у 2026 році, залишається ствердною: поки діє стара постанова Кабміну від 1996 року, сезонні зміни нікуди не зникають.

Згідно з чинним порядком, перехід відбувається в останню неділю березня. Цього року ця дата випадає на 29 березня. О 3:00 ранку стрілки годинника потрібно буде пересунути на одну годину вперед. Отже, це означає, що цієї ночі ми спатимемо на годину менше, а сонце сідатиме пізніше.

Сучасна цифрова ера дещо полегшує нам життя. Твої смартфони, планшети, ноутбуки та розумні годинники зроблять усе за тебе — вони запрограмовані на автоматичну синхронізацію. Однак власникам класичних механічних годинників та деякої побутової техніки варто бути уважними, щоб у неділю не запізнитися на важливу зустріч чи поїзд.

В одному ритмі з ЄС: чи збережеться єдина часова координація з сусідами

Багато хто переймається, чи не виникне хаосу в розкладах міжнародних поїздів та авіарейсів. Наша країна залишається в єдиному ритмі з більшістю держав Європейського Союзу.

Попри те, що в Європарламенті теж роками точаться суперечки про скасування цієї практики, більшість європейців продовжують переводити годинники двічі на рік.

Біоритми під ударом: як перехід на новий час впливає на наш організм

Лікарі не втомлюються нагадувати: зміна часу — це завжди стрес для організму. Адаптація до нового графіку може тривати до двох тижнів. Тому фахівці радять готуватися до цього поступово: лягати спати на 15–20 хвилин раніше вже за тиждень до переходу.

Отже, поки закон №11075 чекає на фінальне рішення, ми продовжуємо грати в годинникові хованки з часом.

Тепер ти знаєш, що в Україні переведуть на літній час, але читай також: коли вперше перевели годинники в Україні — як це було та кому належала ідея літнього часу.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!