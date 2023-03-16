Чем обработать розы весной, чтобы их не тревожили вредители и болезни

Кроме правильного полива, розы весной требуют хорошего ухода. Без него бутоны не смогут хорошо цвести.
Поэтому опытные садоводы обрабатывают цветы от вредителей и насекомых. Чем обработать розы весной — читай в материале.
Чаще всего розы страдают от таких болезней:
Каждую весну нужно проводить санитарную обрезку роз: избавляются от больных побегов, опрыскивают и удобряют цветы.
После того, как с кустов снимают накрытие, появляется конденсат. Поэтому важно опрыскивать цветы вечером или ранним утром. Также важно удалять опавшие листья осенью и весной.
Чаще всего на цветах появляется инфекционный ожог. Ты сможешь его увидеть на побегах, где появляются опоясывающие черные пятна с красной каймой. Если такое случилось, вырежь полностью побег, а куст обработай 1%-ным раствором медного купороса.
Есть еще один очень популярный недуг — черная пятнистость. В таком случае листва покрывается черными пятнами, нижние листья желтеют и опадают.
Есть еще один очень популярный недуг — черная пятнистость. В таком случае листва покрывается черными пятнами, нижние листья желтеют и опадают.
Для того чтобы избавиться от этого, нужно купить специальные препараты в ближайшем цветочном магазине.
Если ты увидел(-а) ярко-оранжевые пятнышки на листьях, то это — ржавчина. Пораженные листья обрывают и опрыскивают теми же препаратами. Мучнистая роса возникает на листьях. Они деформируются и покрываются белым мучнистым налетом. На ранних стадиях кусты обрызгивают водой и напудривают золой.
Ложная мучнистая роса выглядит, как фиолетовые пятна неправильной формы на листьях. Нужно использовать при этом профессиональные средства.
Ложная мучнистая роса выглядит, как фиолетовые пятна неправильной формы на листьях. Нужно использовать при этом профессиональные средства.
Если розарий атакует тля, используют любые инсектициды. Также эффективны спреи с перцем чили или чесноком, ведь чеснок действует как репеллент от дальнейшего нападения тли.
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