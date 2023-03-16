Чем обработать розы весной, чтобы их не тревожили вредители и болезни

Кроме правильного полива, розы весной требуют хорошего ухода. Без него бутоны не смогут хорошо цвести.

Поэтому опытные садоводы обрабатывают цветы от вредителей и насекомых. Чем обработать розы весной — читай в материале.

Чем обработать розы весной и какие могут возникать болезни

Чаще всего розы страдают от таких болезней:

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черная пятнистость;

мучнистая роса;

ржавчина;

инфекционный ожог (отмирание стеблей).

Для профилактики этих заболеваний, розы нужно обрабатывать такими средствами:

медьсодержащими препаратами;

фунгицидами;

средствами от грибков, вызывающих ржавчину и разные виды пятнистостей.

Чем обработать розы весной и что еще нужно для того, чтобы избавиться от болезней

Каждую весну нужно проводить санитарную обрезку роз: избавляются от больных побегов, опрыскивают и удобряют цветы.

После того, как с кустов снимают накрытие, появляется конденсат. Поэтому важно опрыскивать цветы вечером или ранним утром. Также важно удалять опавшие листья осенью и весной.

Розы: болезни и как с ними бороться

Чаще всего на цветах появляется инфекционный ожог. Ты сможешь его увидеть на побегах, где появляются опоясывающие черные пятна с красной каймой. Если такое случилось, вырежь полностью побег, а куст обработай 1%-ным раствором медного купороса.

Есть еще один очень популярный недуг — черная пятнистость. В таком случае листва покрывается черными пятнами, нижние листья желтеют и опадают.

Для того чтобы избавиться от этого, нужно купить специальные препараты в ближайшем цветочном магазине.

Если ты увидел(-а) ярко-оранжевые пятнышки на листьях, то это — ржавчина. Пораженные листья обрывают и опрыскивают теми же препаратами. Мучнистая роса возникает на листьях. Они деформируются и покрываются белым мучнистым налетом. На ранних стадиях кусты обрызгивают водой и напудривают золой.

Ложная мучнистая роса выглядит, как фиолетовые пятна неправильной формы на листьях. Нужно использовать при этом профессиональные средства.

Если розарий атакует тля, используют любые инсектициды. Также эффективны спреи с перцем чили или чесноком, ведь чеснок действует как репеллент от дальнейшего нападения тли.

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