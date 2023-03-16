Подготовься к урожаю заранее: чем обработать смородину весной

С приходом весны необходимо позаботиться о своем саде и огороде. На кустах могли остаться возбудители заболеваний и паразиты. Полакомиться кустами смородины могут и вредители. Чтобы не потерять урожай, нужно знать, чем обработать смородину весной 2023 — читай подробно в нашем материале.
Для смородины, наверное, наибольшее количество угроз — это и тля, и стеклянницы, почковые клещи и многие другие. Поэтому защита кустов смородины — просто необходимость. Лучшее время для этого весна, ведь вредители еще не активизировались.
Обработать смородину весной можно следующими препаратами:
Если ты знаешь, какие именно болезни случаются с твоими кустами, подбери уход и обработку именно по типу заболевания или вредителя. Опрыскать кусты смородины можно дважды — от грибковых заболеваний и универсальным средством против вредителей.
Все обработки необходимо проводить в начале весны, пока почки еще не распустились. Если ты хочешь обработать кусты смородины чем-нибудь органическим — попробуй сделать это кипятком. От высоких температур вредители и возбудители болезней гибнут. У обработки кипятком есть несколько правил:
Обработать кусты смородины можно и железным купоросом. Но делать это можно до того, как появятся листья, ведь средство сильно действует и может обжечь кусты. На 10 л воды понадобится около 300 г средства. Перед обработкой проверь концентрацию на упаковке.
Медный купорос в сочетании с мочевиной могут избавить кусты смородины от грибниц и отложенных яиц насекомых. Такие смеси продаются в магазинах для сада и огорода. Учти, что смородина, которую обработали мочевиной, позже распускается.
Фото: Pexels
Если рядом с кустарником обустроились муравьи, они могут заселить смородину, ведь им нравятся соки, которые выделяет куст. При обработке от вредителей можно опрыскать и муравейник.
В магазинах также продаются специальные противогрибковые пасты, которыми можно смазать куст или развести в воде и опрыскать смородину.
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