Подготовься к урожаю заранее: чем обработать смородину весной

Анастасия Грубрина, редактор сайта 16 марта 2023, 11:15
Чим обробити смородину навесні 2023: правила та секрети обробки
Фото: Pexels

Больше новостей
ожина
Как обрезать ежевику весной и для чего нужно это делать: важные нюансы
Як приготувати ледачі голубці: в духовці, в мультиварці, на сковороді
Проще некуда! Рецепт ленивых голубцов в духовке, мультиварке, на сковороде и в кастрюле
Авіаудар по драмтеатру Маріуполя: роковини трагедії
Воспоминания до сих пор пробирают жгучей болью! Годовщина авиаудара по драмтеатру Мариуполя: как это было
Як побороти печію в доашніх умовах
Вкусно, но есть не буду, опять изжога замучает! Рассказываем причины появления и как побороть в домашних условиях
Смотреть больше

Материалы по теме

ожина
Как обрезать ежевику весной и для чего нужно это делать: важные нюансы
Розсада
Что можно сажать в марте 2023: овощи на рассаду, посев цветов и культуры на огороде
Кріп
Когда сажать укроп в 2023 году и как правильно подготовить грунт
Як обрізати малину
Позаботься весной, чтобы иметь хороший урожай летом: как и когда обрезать малину

Видео
0:02:34
Ракетний удар по інтернату у Харкові 15 березня: що відомо про наслідки обстрілу

Таких громких взрывов не слышали с прошлой весны! Россияне разрушили интернат в Харькове — последствия жестокого удара
0:06:40
У Чорному морі зафіксована нетипова активність ворога — Гуменюк
Нетипичная активность россиян в море — что это значит? Гуменюк объяснила маневры флота РФ
0:03:50
Сувениры из российской техники
Сувенир с фронта: как волонтеры делают часы из российской техники
0:03:32
Гуртом готують для ЗСУ: як у Мирному допомагають захисникам
Готовят для ВСУ на единственной уцелевшей кухне: как люди из села Мирное помогают защитникам
Карта бойових дій в Україні 16.03.2023 онлайн
Сбили Су-25 и нанесли многочисленные удары по личному составу врага: карта боевых действий в Украине 16 марта в режиме онлайн
0:04:11
Жилье для ВПЛ в Одессе
Пока рожала, родной дом разрушила ракета… В Одессе строят жилье для переселенцев
0:03:11
Авто на фронт
Едут на фронт, чтобы приближать победу. Как старые авто становятся сокровищем в руках мастеров
0:02:44
Модульний будинок
Дом за минуту: одесские инженеры создали невероятное
0:05:59
Юлия
От рекламы брендов до защиты Украины: как военная Юлия ломает стереотипы
0:03:16
Анна Мелешко
Рожала дома, зашивали обычной иглой: история одних родов под оккупацией
Больше видео
Правда і міфи про трансжири
Читать дальше
Еще одна причина заглянуть в холодильник – правда и мифы о трансжирах
Як відмити скотч від скла - поради
Читать дальше
Заклеили окна для безопасности, а теперь остались некрасивые пятна? Советы, как отмыть скотч от стекла

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь