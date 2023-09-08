Чем отличается новелла от рассказа: основные черты, отличающие два разных жанра

Рассказ и новеллу относят к повествовательному эпическому жанру. Они обладают некоторыми общими характерными чертами. Например, оба достаточно небольшие по объему, четко обозначены сюжетом, обладают динамикой развития действия с выраженной кульминацией и развязкой.

Однако новелла имеет и отличительные жанровые особенности, позволяющие выделить ее из ряда произведений современной прозы в самостоятельный литературный облик. Чем отличается новелла от рассказа – читай в материале.

Новелла и рассказ: общие черты

Два стиля относят к эпическим повествовательным жанрам. Оба должны иметь небольшой объем и быть изложены предельно коротко. Хотя иногда объем рассказа может достигать нескольких десятков страниц. Сюжеты новеллы и рассказа ограничены определенными временными рамками. Новелла и рассказ имеют четкую структуру, главными элементами которой являются кульминация и развязка. Оба освещают одно определенное событие из жизни главного героя.

Чем отличается новелла от рассказа

В первую очередь следует помнить, что новелла и рассказ относятся к малым эпическим формам, однако между ними существуют определенные отличия. Если в рассказе повествуется об одном или нескольких обычных в своей обыденности событиях и эпизодах, то в новелле основу сюжета определяет необычный случай из жизни отдельного человека, имеющий неожиданное решение.

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Если автор рассказа может позволить себе детальное описание обстоятельств действия, то новеллист пытается избегать этого, показывая героя не столько в общественной плоскости, сколько в нравственной.

Как правило, характер героя уже сформирован, и писатель исследует его в новелле на каком-то необычном переломе.

Новелла всегда требует от писателя большого мастерства — например, краткую форму необходимо наполнить богатым содержанием, поэтому растет внимание к слову, его нагрузке, к художественной детали, которая возбуждает мнение читателя и вызывает в его воображении целую картину. И рассказ, и новелла имеют следующие общие черты: краткость, лаконичность. Однако новелла отличается от повествования большим динамизмом и неожиданностью развязки.

Разница между новеллой и рассказом

В новелле рассказ лаконичный и сильный. В ней не допускается прямая авторская оценка действий литературных персонажей или условий, определяющих развитие описываемых событий. В рассказе такая оценка выражается в портретной характеристике и чаще всего авторских отступлениях.

Она необходима для раскрытия темы, часто связанной с выявлением психологических факторов, принципиально важных для понимания душевного состояния главного героя. Его поведение в необычной жизненной ситуации составляет основу сюжета повествования. Сюжетное действие при этом ограничивается узкими временными рамками и привязано к конкретному месту событий.

Новелла и рассказ: отличительные черты и выводы

В новелле острота сюжета более выражена, чем в рассказе. Новеллу характеризует нейтральный стиль изложения, в то время как в рассказе используется авторская оценочная характеристика персонажей или событий. В рассказе действие раскрывает мотивацию поступков героя. В новелле отображается само действие и отсутствуют приемы психологического анализа поведения основных персонажей. Рассказ может иметь скрытый подтекст, важный для реализации авторского замысла. В новелле не допускается многозначность трактовок основной, важной темы.

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