Чем отличается новелла от рассказа: основные черты, отличающие два разных жанра

Анна Голишевская, редактор сайта 08 сентября 2023, 09:30
Література
Фото: Unsplash

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