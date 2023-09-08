Чим відрізняється новела від оповідання: основні риси, які вирізняють два різних жанри

Оповідання і новелу відносять до розповідного епічного жанру. Вони мають деякі загальні характерні риси. Наприклад, вони доволі невеликі за обсягом, чітко позначені сюжетом, мають динаміку розвитку дії з вираженою кульмінацією і розв’язкою.

Однак новела має і відчутні жанрові особливості, які дозволяють виділити її з ряду творів сучасної прози в самостійний літературний вид. Чим відрізняється новела від оповідання — читай в матеріалі.

Новела та оповідання: загальні риси

Два стилі відносять до епічних оповідних жанрів. Обидва мають мати невеликий обсяг і мають бути викладені гранично коротко. Хоча й іноді обсяг розповіді може досягати кількох десятків сторінок. Сюжети новели й оповідання обмежені певними часовими рамками. Новела й оповідання мають чітку структуру, головними елементами якої є кульмінація і розв’язка. Обидвоє висвітлюють одну певну подію з життя головного героя.

Чим відрізняється новела від оповідання

Насамперед варто пам’ятати, що новела й оповідання належать до малих епічних форм, проте між ними існують певні відмінності. Якщо в оповіданні розповідається про одну чи кілька звичайних у своїй буденності подій та епізодів, то в новелі основу сюжету визначає певний незвичайний випадок із життя окремої людини, який має несподівану розв’язку.

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Якщо автор оповідання може дозволити собі детальний опис обставин дії, то новеліст намагається уникати цього, показуючи героя не стільки в площині суспільній, скільки в моральній.

Як правило, характер героя вже сформований, і письменник досліджує його в новелі на якомусь незвичайному переломі.

Новела завжди вимагає від письменника великої майстерності — наприклад, стислу форму необхідно наповнити багатим змістом, тому зростає увага до слова, його навантаженості, до художньої деталі, яка збуджує думку читача і викликає в його уяві цілу картину.

І оповідання, і новела мають такі спільні риси: стислість, лаконічність. Однак новела різниться від оповідання більшим динамізмом і несподіваністю розв’язки.

Різниця між новелою та оповіданням

У новелі розповідь лаконічна та сильна. У ній не допускається пряма авторська оцінка дій літературних персонажів чи умов, що визначають розвиток описуваних подій. В оповіданні така оцінка виражається в портретній характеристиці та найчастіше — авторських відступах.

Вона необхідна для розкриття теми, яка часто пов’язана з виявленням психологічних факторів, принципово важливих для розуміння душевного стану головного героя. Його поведінка в незвичайній життєвій ситуації складає основу сюжету оповідання. Сюжетна дія при цьому обмежується вузькими тимчасовими рамками й прив’язана до конкретного місця подій.

Новела й оповідання: відмінні риси та висновки

У новелі гострота сюжету більше виражена, ніж в оповіданні. Новелу характеризує нейтральний стиль викладу, тоді як в оповіданні використовується авторська цінувальна характеристика персонажів або подій. В оповіданні дію розкриває мотивація вчинків героя. У новелі зображується сама дія і відсутні прийоми психологічного аналізу поведінки головних персонажів. Розповідь може мати прихований підтекст, важливий для реалізації авторського задуму. У новелі не допускається багатозначність трактувань основної, важливої теми.

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