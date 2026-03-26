Чем подкормить виноград весной: способы, которые обеспечат большие гроздья

Наверное, все садоводы и огородники знают, что нужно удобрять растения, чтобы они давали хороший урожай. Первую подкормку проводят весной, ведь растения просыпаются после зимы и им не хватает полезных веществ.

То же касается и винограда, поэтому нужно знать, чем подкормить виноград весной.

Чем подкормить виноград весной

Впервые подкармливать виноград весной нужно еще до того, как разбухнут почки. Во время первой подкормки нужно использовать азотные средства.

Для этого можно 20 г селитры или 10 г мочевины развести в 10 л воды. Эти вещества представляют собой мощный толчок для хорошего набора зеленой массы.

Еще для весенней подкормки винограда подойдет следующая смесь: 2 ст. л. суперфосфата, 1 ч. л. сульфата калия, 1 ст. л. аммиачной селитры. Все эти вещества хорошо перемешать и распределить равномерно под кустами, после чего хорошо полить участок.

Кроме этого, можно провести внекорневую подкормку винограда. Для этого нужно приготовить раствор, в котором смешать 1 г железного купороса, 15 г борной кислоты, 20 г лимонной кислоты, 40 г карбамида. А потом опрыскивать виноград.

Также для удобрения винограда весной подойдет пепел, он также способен отпугнуть грибок. Для этого способа нужно развести 1 кг пепла в трех ведрах воды. Дать раствору настояться три дня, затем добавить еще 10 л воды и поливать корень винограда.

Подкормить виноград можно с помощью куриного помета. Горсть помета нужно развести в 20 л воды и дать настояться неделю. Затем полить виноград, но делать это можно не больше раза в год.

Вторая подкормка винограда весной

Вторую подкормку винограда весной проводят перед цветением винограда, обычно этот период приходится на срок с начала мая по начало июня, в зависимости от региона и погоды.

В этом случае понадобится комплексное удобрение, которое можно приобрести в специальном магазине для сада и огорода. Также вместо него можно смешать 20 г аммиачной селитры, 10 г суперфосфата, 20 г калийной соли и развести в 10 л воды, затем полить виноград.

