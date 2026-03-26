Чим підживити виноград весною: способи, які забезпечать великі грона

Напевно, усі садівники та городники знають, що треба підживлювати рослини, щоб вони давали хороший врожай. Перше підживлення проводять весною, адже рослини прокидаються після зими і їм не вистачає корисних речовин.

Те саме стосується і винограду, тому потрібно знати, чим підживити виноград навесні.

Чим підживити виноград весною

Уперше підживлювати виноград навесні треба ще до того, як набрякнуть бруньки. Під час першого підживлення треба використовувати азотні засоби.

Для цього можна 20 г селітри або 10 г сечовини розвести у 10 л води. Ці речовини є потужним поштовхом для гарного набору зеленої маси.

Ще для весняного підживлення винограду підійде наступна суміш: 2 ст. л. суперфосфату, 1 ч. л. сульфату калію, 1 ст. л. аміачної селітри. Всі ці речовини добре перемішати та розподілити рівномірно під кущами, після чого добре полити ділянку.

Крім цього, можна провести позакореневе підживлення винограду. Для цього потрібно приготувати розчин, у якому змішати 1 г залізного купоросу, 15 г борної кислоти, 20 г лимонної кислоти, 40 г карбаміду. А потім обприскувати цим виноград.

Також для удобрення винограду навесні підійде попіл, він також здатен відлякати грибок. Для цього способу треба розвести 1 кг попелу в трьох відрах води. Дати розчину настоятися три дні, потім додати ще 10 л води та поливати корінь винограду.

Підживити виноград можна за допомогою курячого посліду. Жменю посліду треба розвести у 20 л води та дати настоятися тиждень. Потім полити виноград, але робити це можна не більше як раз на рік.

Друге підживлення винограду навесні

Друге підживлення винограду навесні проводять перед цвітінням винограду, зазвичай цей період припадає на термін від початку травня до початку червня, залежно від регіону та погоди.

У цьому випадку знадобиться комплексне добриво, його можна придбати у спеціальному магазині для саду та городу. Також замість нього можна змішати 20 г аміачної селітри, 10 г суперфосфату, 20 г калійної солі і розвести у 10 л води, потім полити цим виноград.

Виноград треба не лише підживлювати, а й захищати від хвороб та шкідників. Раніше ми розповідали, чим обробити виноград навесні.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!