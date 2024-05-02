Смакота не для шкідників! Чим обробити виноград навесні від хвороб та комах — поради для саду

Весною дуже важливо допомогти рослинам позбутися збудників хвороб та комах, які прокидаються і починають ласувати соками дерев та кущів. У матеріалі ми розповідаємо, чим обробити виноград навесні 2024 від хвороб та шкідників. Читай поради та розпочинай захист свого саду.
Виноград, так само як і плодові дерева, потребує обприскування й уваги садівників. Особливо, якщо твій виноградник ще молодий. Обробка винограду від хвороб та шкідників дає можливість кущам легше плодоносити і відповідно забезпечує кращий урожай.
Якщо на кущах винограду не видно зовнішніх ознак хвороб або шкідників, обробити його все ж потрібно. Нині погода для обробки сприятлива, тому можна розпочинати обприскувати кущі.
Обробляти виноград потрібно в суху і сонячну погоду. Найкраще зробити це тричі за весну — по голій лозі від збудників хвороб та шкідників, у травні та додатково перед самим цвітінням.
Найпершою має бути весняна обробка винограду проти фунгіцидів — грибкових захворювань. Зараз є доволі широкий вибір препаратів у магазинах для саду та городу. Найпопулярнішими є 1% розчин залізного купоросу, Топаз, Іскра-М, Аліот.
Фото: Pexels
Якщо ти хочеш обробити виноград натуральними засобами, спробуй зробити відвар з кропиви, цибулі або часнику. До речі, ми розповідали, коли потрібно обрізати виноград навесні.
Найпоширенішими шкідниками, які псують листя та плоди, є попелиця та павутинний кліщ. Щоб позбутися їх, виноград можна обробити такими засобами:
Під час обробки винограду варто пам’ятати про захисний костюм та дозування препаратів, щоб уникнути отруєння речовинами та опіків кущів.
Раніше ми розповідали, чим обробляти дерева навесні.
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