Чем полезен имбирь: эксперт о пользе для организма человека

В украинских супермаркетах и магазинах часто можно увидеть бежевый корень имбиря с пряным ароматом. В наши дни этот продукт не редкость, и его легко можно купить по доступной цене. Чем полезен имбирь и как сделать из него ароматный чай дома — читай в материале.

Чем полезен имбирь: основные свойства

Диетолог Ульяна Науменко утверждает, что имбирь, кроме полезных свойств для желудка, уменьшает головную боль и влияет на эффективность похудения.

Основной выраженный эффект имбиря для похудения обусловлен способностью корня усиливать термогенез — выработку тепла, сопровождающий все происходящие в организме процессы. От термогенеза, собственно, и зависит их успех, и именно на него тратится энергия, поступающая с пищей.

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По словам эксперта, римская знать ценила имбирь за его пищеварительные свойства и охотно использовала как средство для улучшения состояния после переедания.

С античных времен полезные свойства имбиря не изменились — он облегчает пищеварение и, как свидетельствуют научные данные, ускоряет всасывание питательных веществ стенками кишечника.

Способность корня нейтрализовать накопившиеся в пищеварительной системе газы также увеличивает ценность имбиря для похудения.

Важно, что имбирь также влияет на гормон-антагонист кортизола — инсулин и помогает выровнять уровень глюкозы в крови. Это предотвращает вспышки голода и накопление плохого холестерина. Поэтому можешь добавлять имбирь в блюда или запаривать нарезанный слайсами корень имбиря.

Рецепт имбирного чая в домашних условиях

Чашка ароматного имбирного чая будет полезна при простуде, тошноте и диарее, а также поможет согреться в самые прохладные дни.

Ингредиенты:

кусок имбиря 2-3 см.

1 палочка корицы;

треть лимона;

500 мл воды;

2 шт. гвоздики;

мед (по вкусу).

Способ приготовления

Имбирь очисти от кожуры и натри на мелкой терке. Из лимона выдави сок и добавь к имбирю. В заварник положи молотый имбирь, сок лимона, нарезанный кружочком лимон, гвоздику и корицу. Залей кипятком и оставь под крышкой на 5 минут. Разлей по чашкам и по желанию добавь мед.

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