Чем полезен имбирь: эксперт о пользе для организма человека

В украинских супермаркетах и магазинах часто можно увидеть бежевый корень имбиря с пряным ароматом. В наши дни этот продукт не редкость, и его легко можно купить по доступной цене. Чем полезен имбирь и как сделать из него ароматный чай дома — читай в материале.
Диетолог Ульяна Науменко утверждает, что имбирь, кроме полезных свойств для желудка, уменьшает головную боль и влияет на эффективность похудения.
Основной выраженный эффект имбиря для похудения обусловлен способностью корня усиливать термогенез — выработку тепла, сопровождающий все происходящие в организме процессы. От термогенеза, собственно, и зависит их успех, и именно на него тратится энергия, поступающая с пищей.
По словам эксперта, римская знать ценила имбирь за его пищеварительные свойства и охотно использовала как средство для улучшения состояния после переедания.
По словам эксперта, римская знать ценила имбирь за его пищеварительные свойства и охотно использовала как средство для улучшения состояния после переедания.
С античных времен полезные свойства имбиря не изменились — он облегчает пищеварение и, как свидетельствуют научные данные, ускоряет всасывание питательных веществ стенками кишечника.
Способность корня нейтрализовать накопившиеся в пищеварительной системе газы также увеличивает ценность имбиря для похудения.
Важно, что имбирь также влияет на гормон-антагонист кортизола — инсулин и помогает выровнять уровень глюкозы в крови. Это предотвращает вспышки голода и накопление плохого холестерина. Поэтому можешь добавлять имбирь в блюда или запаривать нарезанный слайсами корень имбиря.
Чашка ароматного имбирного чая будет полезна при простуде, тошноте и диарее, а также поможет согреться в самые прохладные дни.
Ингредиенты:
Способ приготовления
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