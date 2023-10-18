Чим корисний імбир: експерт про користь для організму людини

В українських супермаркетах та магазинах часто можна побачити бежевий корінь імбиру з пряним ароматом. У наші дні цей продукт не є рідкістю, і його легко можна купити за доступною ціною. Чим корисний імбир та як зробити з нього ароматний чай вдома — читай у матеріалі.
Дієтолог Уляна Науменко стверджує, що імбир, крім корисних властивостей для шлунку, зменшує головний біль та впливає на ефективність схуднення.
Основний виражений ефект імбиру для схуднення обумовлений здатністю кореня посилювати термогенез — вироблення тепла, що супроводжує всі процеси, що відбуваються в організмі. Від термогенезу, власне, і залежить їхній успіх, і саме на нього витрачається енергія, що надходить з їжею.
За словами експертки, римська знать цінувала імбир за те, що він сприяє травленню й охоче вживала як засіб для поліпшення стану після переїдання.
З античних часів корисні властивості імбиру не змінилися — він полегшує травлення і, як свідчать наукові дані, прискорює всмоктування поживних речовин стінками кишківника.
З античних часів корисні властивості імбиру не змінилися — він полегшує травлення і, як свідчать наукові дані, прискорює всмоктування поживних речовин стінками кишківника.
Здатність кореня нейтралізувати накопичені в травній системі гази також збільшує цінність імбиру для схуднення. Важливо, що імбир також впливає на гормон-антагоніст кортизолу — інсулін і допомагає вирівняти рівень глюкози в крові.
Це запобігає спалахам голоду та накопиченню поганого холестерину. Тому можеш додавати імбир у страви або запарювати нарізаний слайсами корінь імбиру.
Чашка ароматного імбирного чаю буде корисною при застуді, нудоті й діареї, а також допоможе зігрітися в найпрохолодніші дні.
Інгредієнти:
Спосіб приготування
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