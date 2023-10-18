Чим корисний імбир: експерт про користь для організму людини

В українських супермаркетах та магазинах часто можна побачити бежевий корінь імбиру з пряним ароматом. У наші дні цей продукт не є рідкістю, і його легко можна купити за доступною ціною. Чим корисний імбир та як зробити з нього ароматний чай вдома — читай у матеріалі.

Чим корисний імбир: основні властивості

Дієтолог Уляна Науменко стверджує, що імбир, крім корисних властивостей для шлунку, зменшує головний біль та впливає на ефективність схуднення.

Основний виражений ефект імбиру для схуднення обумовлений здатністю кореня посилювати термогенез — вироблення тепла, що супроводжує всі процеси, що відбуваються в організмі. Від термогенезу, власне, і залежить їхній успіх, і саме на нього витрачається енергія, що надходить з їжею.

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За словами експертки, римська знать цінувала імбир за те, що він сприяє травленню й охоче вживала як засіб для поліпшення стану після переїдання.

З античних часів корисні властивості імбиру не змінилися — він полегшує травлення і, як свідчать наукові дані, прискорює всмоктування поживних речовин стінками кишківника.

Здатність кореня нейтралізувати накопичені в травній системі гази також збільшує цінність імбиру для схуднення. Важливо, що імбир також впливає на гормон-антагоніст кортизолу — інсулін і допомагає вирівняти рівень глюкози в крові.

Це запобігає спалахам голоду та накопиченню поганого холестерину. Тому можеш додавати імбир у страви або запарювати нарізаний слайсами корінь імбиру.

Рецепт імбирного чаю в домашніх умовах

Чашка ароматного імбирного чаю буде корисною при застуді, нудоті й діареї, а також допоможе зігрітися в найпрохолодніші дні.

Інгредієнти:

шматок імбиру 2-3 см.

1 паличка кориці;

третина лимона;

500 мл води;

2 шт. гвоздики;

мед (до смаку).

Спосіб приготування

Імбир очистить від шкірки й натри на дрібній тертці. З лимона видави сік і додай до імбиру. У заварник поклади мелений імбир, сік лимона, нарізаний кружечком лимон, гвоздику і корицю. Залий окропом і залиш під кришкою на 5 хвилин. Розлий по чашках і за бажанням додай мед.

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