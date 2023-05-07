Глаза испортятся? Что будет, если смотреть на сварку: объясняет офтальмолог

Часто можно услышать от многих врачей, что на сварку смотреть нельзя. Имеется в виду сам процесс — когда специалист с помощью инструментов сплавляет металлы и в результате образуются специфические искры. Однако что будет, если смотреть на сварку — читай в материале.
Офтальмолог Дмитрий Жабоедов отмечает, что каждому человеку важно знать и понимать, что вредно для глаз и как не допустить преждевременного понижения остроты зрения. У всех регулярно возникают вопросы о факторах, неблагоприятно влияющих на наше зрение. К примеру, почему нельзя смотреть на сварку?
В детстве нам часто говорили: не смотри на сварку — глаза испортишь. Но почему нельзя смотреть на это чудо техники, мало кто знает.
В детстве нам часто говорили: не смотри на сварку — глаза испортишь. Но почему нельзя смотреть на это чудо техники, мало кто знает.
Большую часть спектра света при сварочных работах составляет ультрафиолетовое излучение, которое мы не видим и не ощущаем.
Поэтому, если долго смотреть на сварку, наши глаза страдают не столько от того, что яркая вспышка слепит их, сколько от выжигающего нашу сетчатку ультрафиолета.
Поэтому, если долго смотреть на сварку, наши глаза страдают не столько от того, что яркая вспышка слепит их, сколько от выжигающего нашу сетчатку ультрафиолета.
Смотреть на сварку вредно даже несколько секунд, а при более длительном и внимательном созерцании можно получить ожог конъюнктивы и роговицы глаза, отметил эксперт.
Помимо сварки врач выделяет такие важные факторы, которые не принесут ничего полезного для глаз:
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