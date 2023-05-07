Глаза испортятся? Что будет, если смотреть на сварку: объясняет офтальмолог

Часто можно услышать от многих врачей, что на сварку смотреть нельзя. Имеется в виду сам процесс — когда специалист с помощью инструментов сплавляет металлы и в результате образуются специфические искры. Однако что будет, если смотреть на сварку — читай в материале.

Что будет, если смотреть на сварку: объяснение врача

Офтальмолог Дмитрий Жабоедов отмечает, что каждому человеку важно знать и понимать, что вредно для глаз и как не допустить преждевременного понижения остроты зрения. У всех регулярно возникают вопросы о факторах, неблагоприятно влияющих на наше зрение. К примеру, почему нельзя смотреть на сварку?

В детстве нам часто говорили: не смотри на сварку — глаза испортишь. Но почему нельзя смотреть на это чудо техники, мало кто знает.

Большую часть спектра света при сварочных работах составляет ультрафиолетовое излучение, которое мы не видим и не ощущаем.

Поэтому, если долго смотреть на сварку, наши глаза страдают не столько от того, что яркая вспышка слепит их, сколько от выжигающего нашу сетчатку ультрафиолета.

Смотреть на сварку вредно даже несколько секунд, а при более длительном и внимательном созерцании можно получить ожог конъюнктивы и роговицы глаза, отметил эксперт.

Какие еще факторы негативно влияют на зрение

Помимо сварки врач выделяет такие важные факторы, которые не принесут ничего полезного для глаз:

Шампунь. Любой контакт шампуня с глазами не проходит бесследно. Дело в том, что на поверхности глаза есть слой природного жира, который необходим для нормальной работы глаза. Моющие средства в составе шампуня удаляют его — происходит испарение слезы и наступает синдром сухого глаза. Сколиоз. Искривление позвоночника может повлиять на снижение зрения. Это происходит потому, что две основные артерии, поставляемые в мозг кислород, проходят вдоль позвоночного столба в мозг. Если мы сидим неровно — искривляется позвоночник, артерии пережимаются, мозг получает недостаточно кислорода. Вместе с другими отделами мозга страдает и отвечающий за наше зрение. Курение. Дело в том, что никотин негативно влияет на кровеносные сосуды, а дальше уже знакомая нам цепочка: артерия — мозг — глаза. У пассивных курильщиков постепенно развивается аллергический конъюнктивит, сопровождающийся покраснением глаз, слезотечением и ощущением жжения в глазах.

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