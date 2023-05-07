Очі зіпсуються? Що буде, якщо дивитися на зварювання: пояснює офтальмолог

Часто можна почути від багатьох лікарів, що на зварювання дивитися не можна. Мається на увазі на сам процес — коли спеціаліст за допомогою інструментів сплавлює метали й від цього утворюються специфічні іскри. Однак що буде, якщо дивитися на зварювання — читай у матеріалі.

Що буде, якщо дивитися на зварювання: пояснення лікаря

Офтальмолог Дмитро Жабоєдов зазначає, що кожній людині важливо знати й розуміти, що шкідливо для очей і як не допустити передчасного зниження гостроти зору. У всіх регулярно виникають питання про фактори, які несприятливо впливають на наш зір. Наприклад, чому не можна дивитися на зварювання?

У дитинстві нам часто говорили: не дивись на зварювання — очі зіпсуєш. Але чому не можна дивитися на це чудо техніки, мало хто знає.

Більшу частину спектра світла під час зварювальних робіт становить ультрафіолетове випромінювання, яке ми не бачимо і не відчуваємо.

Тому, якщо довго дивитися на зварювання, наші очі страждають не стільки від того, що яскравий спалах сліпить їх, скільки від ультрафіолету, що випалює нашу сітківку.

Дивитися на зварювання шкідливо навіть кілька секунд, а при більш тривалому й уважному спогляданні можна отримати опік кон’юнктиви й рогівки ока, зазначив експерт.

Які ще фактори негативно впливають на зір

Крім зварювання, лікар виділяє такі важливі чинники, які не принесуть нічого корисного для очей:

Шампунь. Будь-який контакт шампуню з очима не минає безслідно. Річ у тім, що на поверхні ока є шар природного жиру, необхідний для нормальної роботи ока, а мийні засоби в складі шампуню його видаляють — відбувається випаровування сльози й настає синдром сухого ока. Сколіоз. Викривлення хребта може вплинути на зниження зору. Це відбувається тому, що дві основні артерії, які постачають до мозку кисень, проходять уздовж хребетного стовпа до мозку. Якщо ми сидимо нерівно — викривляється хребет, артерії перетискаються, мозок отримує недостатньо кисню. Разом з іншими відділами мозку страждає і той, який відповідає за зір. Куріння. Нікотин негативно впливає на кровоносні судини, а далі вже знайомий нам ланцюжок: артерія — мозок — очі. У пасивних курців поступово розвивається алергічний кон’юнктивіт, який супроводжується почервонінням очей, сльозотечею та відчуттям печіння в очах.

Особливо важливо подбати про очі й у воєнний час. Читай, як надати першу допомогу при пораненні органа ока.

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