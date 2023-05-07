Очі зіпсуються? Що буде, якщо дивитися на зварювання: пояснює офтальмолог

Часто можна почути від багатьох лікарів, що на зварювання дивитися не можна. Мається на увазі на сам процес — коли спеціаліст за допомогою інструментів сплавлює метали й від цього утворюються специфічні іскри. Однак що буде, якщо дивитися на зварювання — читай у матеріалі.
Офтальмолог Дмитро Жабоєдов зазначає, що кожній людині важливо знати й розуміти, що шкідливо для очей і як не допустити передчасного зниження гостроти зору. У всіх регулярно виникають питання про фактори, які несприятливо впливають на наш зір. Наприклад, чому не можна дивитися на зварювання?
У дитинстві нам часто говорили: не дивись на зварювання — очі зіпсуєш. Але чому не можна дивитися на це чудо техніки, мало хто знає.
У дитинстві нам часто говорили: не дивись на зварювання — очі зіпсуєш. Але чому не можна дивитися на це чудо техніки, мало хто знає.
Більшу частину спектра світла під час зварювальних робіт становить ультрафіолетове випромінювання, яке ми не бачимо і не відчуваємо.
Тому, якщо довго дивитися на зварювання, наші очі страждають не стільки від того, що яскравий спалах сліпить їх, скільки від ультрафіолету, що випалює нашу сітківку.
Тому, якщо довго дивитися на зварювання, наші очі страждають не стільки від того, що яскравий спалах сліпить їх, скільки від ультрафіолету, що випалює нашу сітківку.
Дивитися на зварювання шкідливо навіть кілька секунд, а при більш тривалому й уважному спогляданні можна отримати опік кон’юнктиви й рогівки ока, зазначив експерт.
Крім зварювання, лікар виділяє такі важливі чинники, які не принесуть нічого корисного для очей:
Особливо важливо подбати про очі й у воєнний час. Читай, як надати першу допомогу при пораненні органа ока.
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