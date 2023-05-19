Действуй уверенно и быстро! Что делать, если кота укусила пчела

Позади тяжелая зима, а значит, скоро долгожданное лето. Но если зима мучает только холодом, то теплое время года — опасными насекомыми, например пчелами.

Их укус может привести к серьезным последствиям. Но в зоне риска не только люди, домашние котики тоже в опасности.

Насекомые могут прилететь в гости через окно. Пока котик будет играть, насекомое — защищаться. Если котик ходит на уличную прогулку, шанс встретить пчелу, которая ужалит, гораздо выше.

Как помочь коту, если его ужалила пчела, как различить анафилактический шок и спасти животное, читай в материале.

Опасность укуса пчелы: признаки анафилактического шока у кота

Большинство котиков не имеют повышенной чувствительности к яду пчел, но если у питомца все же есть аллергия на компоненты, укус может вызвать серьезное заболевание или анафилактический шок.

Особенно опасны укусы в области головы и шеи. Отеки в этой области бывают настолько сильными, что могут вызвать затруднение дыхания и удушья у животного даже без аллергии.

Поэтому последствия такого укуса могут быть фатальны. При любых признаках острой реакции следует немедленно обратиться к ветеринарному врачу.

Сильный отек, покраснение и боль — первые признаки острой реакции. Конечно, сказать, что болит животное не может, но оно вполне может показать. Поэтому присматривайся, хромает ли котик, громко мяукает или усиленно лижет место укуса.

При анафилактическом шоке наблюдаются следующие признаки:

сыпь;

дезориентация;

рвота или диарея;

бледность десен;

пониженная температура тела и холодные конечности;

учащенный или замедленный сердечный ритм;

тяжелое поверхностное или учащенное дыхание;

посинение языка;

обморок;

повышенное слюноотделение,

изменения в поведении, настроении, умственных способностях.

При любых подобных признаках следует немедленно обратиться в ветеринарную клинику, чтобы спасти питомца. Даже если ты уверен(-а) у котика ли после укуса пчелы будет реакция, следует все же проконсультироваться с врачом.

Что делать, если кошку укусила пчела : пошаговая инструкция

В большинстве случаев у котов наблюдается локализованная реакция на укус пчелы, когда область укуса немного разбухает и становится чувствительной. Вот как помочь любимцу:

При укусе пчела оставляет жало с шипами, поэтому проверь, осталось ли жало в коже кота.

Сделать это следует обязательно, ведь яд из жала может поступать в кровь питомца в течение трех минут после укуса. Лучше всего использовать пинцет, так можно вытащить жало, не нажимая на мешочек с ядом.

Обработай место укуса любым антисептиком: перекисью водорода, хлоргексидином, настойкой календулы или спиртом. Использовать йод нежелательно, он оказывает местно раздражающее действие и может усилить отек.

Добавь холодный компресс, он не даст развиться слишком сильному отеку. Это может быть салфетка, смоченная холодной водой, кусочки льда, пакет замороженных овощей и т.д.

Только заметь, что накладывать колодный компресс надо рядом с местом укуса, не на рану.

Дай питомцу антигистаминный препарат. Какой именно препарат давать коту после укуса пчелы и в какой дозировке, следует спросить у ветеринара.

Антигистаминные препараты не только спасут домашнего любимца от анафилактического шока, но и снизит зуд. Это не даст коту расчесать укус до серьезной раны.

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