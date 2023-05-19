Дій впевнено та швидко! Що робити, якщо котика вкусила бджола

Позаду важка зима, а отже, скоро довгоочікуване літо. Та якщо зима мучить лише холодом, то тепла пора року — небезпечними комахами, як от бджоли.

Їхній укус може призвести до серйозних наслідків. Та в зоні ризику не лише люди, домашні котики теж у небезпеці.

Комахи можуть прилетіти в гості через вікно. Доки котик буде гратися, комаха — захищатися. Якщо ж котик ходить на вуличну прогулянку, шанс зустріти бджолу, яка вжалить, набагато вищий.

Тож як допомогти коту, якщо його вжалила бджола, як розрізнити анафілактичний шок та врятувати, читай у матеріалі.

Небезпека укусу бджоли: ознаки анафілактичного шоку у кота

Більшість котиків не мають підвищеної чутливості до отрути бджіл, але якщо у вихованця все ж є алергія на компоненти, укус може спричинити серйозне захворювання або анафілактичний шок.

Особливо небезпечні укуси в області голови та шиї. Набряки в цій області бувають настільки сильними, що можуть викликати затруднення дихання та задуху у тварини навіть без алергії.

Тож наслідки від такого укусу можуть бути фатальні. За будь-яких ознак гострої реакції слід негайно звернутися до ветеринарного лікаря.

Сильний набряк, почервоніння та біль — перші ознаки гострої реакції. Звісно, сказати, що щось болить, тварина не може, та вона цілком може показати. Тож придивляйся, чи котик кульгає, голосно нявкає або посилено лиже місце укусу.

При анафілактичному шоку спостерігаються такі ознаки:

висип;

дезорієнтація;

блювота чи діарея;

блідість ясен;

знижена температура тіла та холодні кінцівки;

прискорений чи сповільнений серцевий ритм;

важке поверхневе або прискорене дихання;

посиніння язика;

непритомність;

підвищене слиновиділення,

зміни в поведінці, настрої, розумових здібностях.

За будь-яких подібних ознак слід негайно звернутися до ветеринарної клініки, щоб врятувати вихованця. Навіть, якщо ти впевнений(-а) чи у котика після укусу бджоли буде реакція, слід все ж проконсультуватися з лікарем.

Що робити, якщо кішку вкусила бджола: покрокова інструкція

У більшості випадків у котів спостерігається локалізована реакція на укус бджоли, коли область укусу трохи набрякає і стає чутливою. Ось як допомогти улюбленцеві:

При укусі бджола залишає жало із шипами, тож перевір, чи залишилося жало в шкірі кота.

Зробити це слід обов’язково, адже отрута зі жала може надходити в кров вихованця протягом трьох хвилин після укусу. Найкраще використовувати пінцет, так можна витягнути жало, не натискаючи на мішечок з отрутою.

Оброби ранку будь-яким антисептиком: перекисом водню, хлоргексидином, настоянкою календули чи спиртом. Використовувати йод небажано, він має місцево подразнювальну дію і може посилити набряк.

Додай холодний компрес, він не дасть розвинутися надто сильному набряку. Це може бути серветка, змочена холодною водою, шматочки льоду, пакет заморожених овочів тощо.

Тільки зауваж, що накладати колодний компрес треба поруч з місцем укусу, не на саму ранку.

Дай вихованцю антигістамінний препарат. Який саме препарат давати коту після укусу бджоли й в якому дозуванні, слід запитати у ветеринара.

Антигістамінні препарати не лише врятують домашнього улюбленця від анафілактичного шоку, а й зменшать свербіж. Це не дасть коту розчухати укус до серйозної рани.

Та бджоли — не єдина загроза для пухнастого улюбленця в теплу пору року. Часто котики стають жертвами кліщів. Ми розповіли, як швидко та безпечно витягти кліща у кота.

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