Здоровье и красота

Осторожно, чтобы не вылился яд! Как достать жало после укуса пчелы

Вероника Кононенко, редактор сайта 05 июня 2023, 07:30
як витягти жало бджоли
Фото: Pexels

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