Осторожно, чтобы не вылился яд! Как достать жало после укуса пчелы

Хоть на календаре только начало лета, осы и пчелы уже по полной работают у цветов. Если ты решишь прогуляться по цветочному полю или траве не в то время, насекомые могут больно укусить.

Из-за этого место укуса может набухнуть и зудеть. В отдельных случаях укус может вызвать аллергическую реакцию и привести к роковым последствиям.

Если тебя укусила пчела, может остаться жало из которого будет выделяться яд еще три минуты после укуса. Как его вытащить быстро и безопасно, читай в материале.

Как вытащить жало пчелы

Если в месте укуса торчит небольшое жало, следует оперативно его вытащить. Только потом можно обрабатывать рану.

Чтобы безопасно вынуть жало из кожи, тебе понадобится антисептик, пинцет или игла. Обязательно обработай инструменты, которыми будешь работать, и осторожно достань жало из кожи.

Если инструментов рядом нет, простерилизуй руки и осторожно вытяни жало пальцами. Но обрати внимание, что этот способ несет больший риск повредить мешочек, где хранится яд. Он находится на стержне жала.

Жало следует брать как можно ближе к коже и вынуть его из места укуса. Если начать выдавливать его ногтями, риск повредить мешочек возрастет.

Пчелы могут ужалить не только тебя, но и твоего домашнего питомца. Как помочь котику, если его ужалило насекомое, мы рассказали в материале.

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