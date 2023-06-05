Здоров'я та краса

Обережно, щоб не вилилась отрута! Як дістати жало після укусу бджоли

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 05 Червня 2023, 07:30
як витягти жало бджоли
Фото: Pexels

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