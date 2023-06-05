Обережно, щоб не вилилась отрута! Як дістати жало після укусу бджоли

Хоч на календарі лише початок літа, оси й бджоли вже на повну працюють біля квіточок. Та якщо ти вирішиш прогулятися квітковим полем чи травою не в той час, комахи можуть боляче вкусити.

Через це місце укусу може набрякнути та чесатися. В окремих випадках укус може викликати алергічну реакцію й призвести до фатальних наслідків.

Якщо тебе вкусила бджола, то може лишитися жало, з якого виділятиметься отрута ще три хвилини після укусу. Тож як його швидко й безпечно витягти, читай у матеріалі.

Як витягти жало бджоли

Якщо в місці укусу стирчить невеличке жало, слід оперативно його витягти. Тільки потім можна обробляти рану.

Щоб безпечно видалити жало зі шкіри, тобі знадобиться антисептик, пінцет чи голка. Обов’язково оброби інструменти, якими будеш працювати, й обережно вийми жало зі шкіри.

Якщо ж інструментів поруч немає, простерилізуй руки й обережно витягни жало пальцями. Та зверни увагу, що цей спосіб несе великий ризик пошкодити мішечок, де зберігається отрута. Він знаходиться на стрижні жала.

Жало слід брати якомога ближче до шкіри й вийняти його з місця укусу. Якщо почати вичавлювати його нігтями, ризик пошкодити мішечок зростає.

Та бджоли можуть вжалити не лише тебе, а й твого домашнього улюбленця. Як допомогти котику, якщо його вжалила комаха, ми розповіли у матеріалі.

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