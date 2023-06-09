Что подарить учителю на выпускной: идеи интересных и качественных презентов

В украинских школах уже во всю празднуют выпускные вечера и праздничные линейки. Кроме экзаменов, стихов и танцев, ученики еще думают о том, что же интересного подарить классному руководителю в этот день. Что подарить учителю на выпускной — читай в материале.
Если вы хотите удивить своего наставника, присмотритесь к таким презентам:
Существуют подарки вне времени, которые пользуются популярностью из года в год. Например:
Многие выпускники волнуются из-за написания НМТ. Стресс и нервы влияют на качество сдачи теста, а также успех зависит от подготовки. Ранее мы рассказывали, как правильно подготовиться к НМТ.
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