Что подарить учителю на выпускной: идеи интересных и качественных презентов

В украинских школах уже во всю празднуют выпускные вечера и праздничные линейки. Кроме экзаменов, стихов и танцев, ученики еще думают о том, что же интересного подарить классному руководителю в этот день. Что подарить учителю на выпускной — читай в материале.

Что подарить учителю на выпускной, чтобы осталась память

Если вы хотите удивить своего наставника, присмотритесь к таким презентам:

Видеопоздравление. Такая виртуальная открытка будет как нельзя кстати в этот день. Можно собрать фото с преподавателем за все школьные года и вспомнить хорошие моменты. Коллаж с поздравлением. Для коллажа нужно взять побольше красивых фотографий и написать приятные слова. Шкатулка с письмами учителю. Такие письма от руки — хороший способ растрогать классную руководительницу или руководителя. Фотоальбом. Его можно преподнести с кожаной отделкой, текстильными вставками, аппликациями из стразов и бусин. Настенные часы с надписями или фотографией. Для этого нужно выбрать подходящее оформление циферблата. Например — общую фотографию класса.

Что подарить учителю на выпускной 2023: классика, проверенная временем

Существуют подарки вне времени, которые пользуются популярностью из года в год. Например:

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Дорогая и удобная ручка. Подойдет перьевая, брендовая или с именной/памятной гравировкой. Наручные часы. Многие считают часы, кошельки и ножи плохим подарком. Но если учитель давно мечтает о каких-то определенных часах, то его можно таким подарком удивить. Ювелирные украшения. Одно из лучших решений. Особенно — если ты знаешь вкусы преподавателя. Если учитель — мужчина, можно подобрать для него галстук или запонки. Гаджет. Например, электронную книгу или планшет. Картина или предмет интерьера. Памятный подарок со вкусом. Кофемашина. Если преподаватель не равнодушен к кофе — подарок точно не останется без дела. Массажное кресло или удобный стул в кабинет. Подарочный сертификат в хороший магазин. Например, косметики, посуды, одежды. Путешествие. Для учителя и его второй половинки. Например, в Карпаты или красивый украинский город.

Что подарить учителю от родителей

торшер или настольную лампу;

указку с подсветкой;

полку для книг;

проектор;

зарядное устройство;

вазу с гравировкой;

аквариум.

Многие выпускники волнуются из-за написания НМТ. Стресс и нервы влияют на качество сдачи теста, а также успех зависит от подготовки. Ранее мы рассказывали, как правильно подготовиться к НМТ.

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