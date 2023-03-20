Чтобы урожай не пропал: что можно сажать после помидоров?

Выращивать овощи — это наука и одновременно искусство. Ведь чтобы уродил большой и вкусный урожай, нужно учесть немало нюансов. В частности, когда лучше сажать овощи по посевному календарю, при какой температуре и в какую почву.

К последнему следует подойти с особой внимательностью, ведь известно, что земле трудно выдерживать одну культуру несколько лет подряд. Так что опытные фермеры каждый раз меняют место посевов.

Сегодня мы расскажем, какие культуры будут расти лучше после помидоров в теплице и на открытом грунте, как подготовить землю к новой культуре и сколько должно пройти времени, чтобы можно было посадить томаты на том же месте.

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Что сажать после помидоров

Следует понимать, что томаты окисляют почву, поэтому некоторые культуры будут плохо расти на этом месте: картофель, перец и физалис.

На месте помидоров следует посадить культуры, обогащающие почву азотом:

корнеплоды: редис, свёкла, морковь, сельдерей;

бобовые: бобы, горох, соя; фасоль;

зелень: укроп, петрушка, щавель, салат;

остальные овощи: капуста, лук, чеснок, огурцы, кабачки.

Что сажать после помидоров в открытом грунте

Если в прошлом году помидоры росли на открытом грунте, то лучше всего садить на их месте бобовые и зелень. Эти культуры компенсируют почве азот, который забрали из него помидоры.

Свёкла и морковь, как и все другие корнеплоды, потребляют полезные вещества из более глубоких слоев почвы, чем помидоры, поэтому тоже могут расти на этих грядках. Также они дают отличный урожай.

Лук и чеснок тоже могут похвастаться тем, что всегда дают обильный урожай на этом месте и оздоравливают почву.

Что касается тыквенных культур, то их можно высаживать после помидоров, однако перед этим следует обязательно прибегнуть к восстановительной подготовке почвы.

Что сажать после помидоров в теплице

В теплице высаживаются любые виды капусты, редис, огурцы, кабачки, зелень и пряные травы.

Такая выборка культур закономерна. К примеру, капуста безразлична к недостатку азота и не поддается болезням пасленовых культур, поэтому однозначно даст хороший урожай.

Зелень и травы, как и в случае с открытым грунтом, хорошо растут на месте помидор и дополнительно восстанавливают почву.

Перед посадкой тыквенных культур после помидор тоже нужно подготовить почву органикой. Для обеззараживания и наполнения земли азотом можно сначала посеять в том месте любые виды сидератов: бобовые, злаковые или крестоцветы.

Как подготовить почву к новой культуре

Перерыв в выращивании помидоров на одном участке должен составлять не менее трех – четырех лет. Но благодаря сидератам можно оздоровить почву гораздо быстрее.

Если же выращиваешь помидоры на одном месте, при малой площади огорода или в теплицах, то почве необходима дезинфекция или смена верхнего слоя почвы.

К примеру, сразу после сбора помидор в сентябре можно посеять рожь или озимую пшеницу, а весной перекопать.

Осенью или весной в теплице также можно высеять горчицу и скосить, как только она вырастет до 20 см. Эта культура улучшает почву и уменьшает развитие фитофтороза, фузариоза и парши.

Если предыдущие помидоры болели, то слой почвы нужно срезать на 10 см. После этого землю нужно опрыскать горячим раствором медного купороса.

На место удаленного грунта насыпь плодородную смесь из дерновой или листовой земли, песка, перепревшего перегноя. Также к концу августа к началу октября можно посеять фацелию.

Фитонцидные свойства этого растения помогают в борьбе с разными болезнями и их возбудителями.

Проверь, какие из этих культур ты можешь посадить уже в марте 2023 года. Мы подготовили для тебя список овощей на рассаду, цветов и культур, которые можно сажать уже сейчас.

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