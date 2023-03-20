Щоб врожай не пропав: що можна садити після помідорів?

Вирощувати овочі — це наука і водночас мистецтво. Адже, щоб вродив великий та смачний урожай, треба зважити на чимало нюансів. Зокрема, коли найкраще саджати овочі за посівним календарем, за якої температури й у який ґрунт.

До останнього треба підійти особливо уважно, адже відомо, що землі важко витримувати одну культуру кілька років поспіль. Тож досвідчені фермери щоразу міняють місце посівів.

Сьогодні ми розповімо, які культури ростимуть найкраще після помідорів у теплиці та на відкритому ґрунті, як підготувати землю до нової культури та скільки має пройти часу, щоб можна було посадити томати на тому ж місці.

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Що садити після помідорів

Варто розуміти, що томати окислюють ґрунт, тому деякі культури почуватимуться погано на цьому місці: картопля, перець і фізаліс.

На місці помідорів варто посадити культури, що збагачують ґрунт азотом:

коренеплоди: редис, буряк, морква, селера;

бобові: боби, горох, соя; квасоля;

зелень: кріп, петрушка, щавель, салат;

інші овочі: капуста, цибуля, часник, огірки, кабачки.

Що садити після помідорів у відкритому ґрунті

Якщо торік помідори росли на відкритому ґрунті, то цьогоріч найкраще садити на їхньому місці бобові та зелень. Ці культури компенсують ґрунту азот, який забрали з нього помідори.

Буряк, морква, як і всі інші коренеплоди, споживають корисні речовини з глибших шарів ґрунту, ніж помідори, тому теж можуть рости на цих грядках. Також вони дають відмінний урожай.

Цибуля і часник теж можуть похизуватися тим, що завжди дають рясний урожай на цьому місці й оздоровлюють ґрунт.

Щодо гарбузових культур, то їх можна висаджувати після помідорів, однак перед цим слід обов’язково вдатися до відновлювальної підготовки ґрунту.

Що садити після помідорів у теплиці

У теплиці висаджуються будь-які види капусти, редис, огірки, кабачки, зелень та пряні трави.

Така вибірка культур закономірна. До прикладу, капуста байдужа до нестачі азоту і не піддається хворобам пасльонових культур, тож однозначно дасть хороший урожай.

Зелень і трави, як і у випадку з відкритим ґрунтом, добре ростуть на місці помідорів і додатково відновлюють ґрунт.

Перед посадкою гарбузових культур після помідор теж треба підготувати ґрунт органікою. Для знезараження та наповнення землі азотом можна спершу посіяти в тому місці будь-які види сидератів: бобові, злакові чи хрестоцвіти.

Як підготувати ґрунт до нової культури

Перерва у вирощуванні помідорів на одній ділянці має становити не менше ніж три – чотири роки. Та завдяки сидератам можна оздоровити ґрунт значно швидше.

Якщо ж ти вирощуєш помідори на одному місці, на малій площі городу або в теплицях, то ґрунту необхідна дезінфекція або зміна верхнього шару ґрунту.

До прикладу, одразу після збирання помідорів у вересні можна посіяти жито або озиму пшеницю, а навесні перекопати.

Восени або навесні в теплиці також можна висіяти гірчицю й скосити, коли вона виросте до 20 см. Ця культура покращує ґрунт та пригнічує розвиток фітофторозу, фузаріозу і парші.

Якщо попередні помідори хворіли, шар ґрунту зрізається на 10 см. Після цього землю слід обприскати гарячим розчином мідного купоросу.

На місце видаленого ґрунту насип родючу суміш з дернової або листової землі, піску, перепрілого перегною. Також з кінця серпня до початку жовтня можна посіяти фацелію.

Фітонцидні властивості цієї рослини допомагають боротися з різними хворобами і їх збудниками.

Перевір, які з цих культур ти можеш посадити вже в березні 2023. Ми підготували для тебе список овочів на розсаду, квітів та культур на городі, які можна садити вже зараз.

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