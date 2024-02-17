Что можно сажать в марте 2024: овощи на рассаду, посев цветов и культуры на огороде

Вскоре наступит весна. А с ней — первые работы на огороде, которые со временем дадут свои плоды. Поэтому над тем, что взойдет на твоей грядке летом и осенью, нужно думать уже сейчас. Что можно сажать в марте 2024 — читай в материале.

Что можно сажать в марте в первой половине месяца

Первые семена нужно садить в феврале. Но если ты не успел(-а) это сделать, то можно сделать это позже. В первые весенние дни сеют цветы (в теплом, домашнем месте), овощи и другое. Например:

Сладкий перец. Его сажают в обогреваемые теплицы или открытый грунт. Раннеспелые томаты. Также подходят теплице. Среднеспелые низкие томаты. Можно в грунт и теплицы. Лук-порей. Если не успел(-а) в феврале, начало марта — хороший период. Сельдерей. Можно высадить на закрытом балконе. Баклажаны. Нужно садить прямым посевом в начале месяца. Душистый горошек. Растет с июля по сентябрь. Также в первой половине месяца занимаются посевом цветов. Подойдет бегония и петунии.

Что сажают во второй половине марта

Базилик. Очень прост в уходе и неприхотлив к погоде. Белокочанная капуста. Помни, что сажать семена нужно на глубину до 1 см. Брокколи. Полезна и богата на витамины. Брюссельская капуста. Дает большой урожай. Редис (садят самые крупные семена). Морковь. Нужна температура для посева от +6 °С. Свекла. Сеют в конце месяца. Бобы. Перед этим их следует замочить на 5 часов. Петрушка и укроп. Можно сразу после того, как сойдет снег. Салат. Выдерживает холода и тепло. Шпинат. Перед этим почву нужно выровнять граблями. Пастернак. Замачивают на несколько дней в воде до посадки. Ревень. Семена тоже замачивают, но уже на один день.

Как правильно поливать посевы в марте

Главное правило — делать это вовремя, регулярно и не очень много. Лучше всего поливать будущие дары утром или вечером.

Сейчас также смотрят

Делать это очень холодной водой не рекомендуется, ведь растение может засохнуть.

Когда ростки начинают всходить, нужно поливать их лейкой раз в неделю. Последняя поливка должна быть за несколько недель до того, как будет собран урожай.

Как подкармливать посев

В этот период важно подкармливать растения. Можно использовать азотные удобрения. Они стимулируют их быстрый рост. Важно, что подкармливать саженцы овощей удобрениями в холод нельзя, ведь при температуре ниже 10 ºC растения плохо усваивают питательные вещества.

Если ты чувствуешь необходимость разрядки, рекомендуем прочитать наш материал топ-3 приложения для медитации.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.