Что святить на Пасху: списки разрешенных и запрещенных продуктов

Пасха — одно из важнейших событий в церковном календаре. Светлое Христово Воскресение называют древнейшим и самым важным христианским праздником.
В этот день верующие приходят в церковь на службу и освящают пасхальную корзину. Однако что святить на Пасху в 2023 году — читай в материале.
Согласно юлианскому календарю (по нему отмечает все праздники православная Церковь восточного обряда), Пасха 2023 года будет 16 апреля.
По григорианскому календарю празднуют верующие западного обряда, в этом году праздник выпадает на 9 апреля.
Корзины для освящения люди, которые не слушают ночные богослужения, приходят святить утром в воскресенье.
Известно, что этот набор продуктов остается неизменным уже несколько столетий. Однако когда-то количество пасхальных блюд зависело от богатства семьи.
Кроме этого, предки святили не один кулич, а по три или четыре.
Кроме этого, предки святили не один кулич, а по три или четыре.
Ставили помимо колбасы, большие запеченные в печи куски поросят или ягнят, сало. Клали барашков из масла, творог и сметану. Интересно, что предки освящали не только куриные яйца, но и гусиные.
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