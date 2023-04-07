Что святить на Пасху: списки разрешенных и запрещенных продуктов

Пасха — одно из важнейших событий в церковном календаре. Светлое Христово Воскресение называют древнейшим и самым важным христианским праздником.

В этот день верующие приходят в церковь на службу и освящают пасхальную корзину. Однако что святить на Пасху в 2023 году — читай в материале.

Что святят на Пасху и когда это делать в 2023 году

Согласно юлианскому календарю (по нему отмечает все праздники православная Церковь восточного обряда), Пасха 2023 года будет 16 апреля.

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По григорианскому календарю празднуют верующие западного обряда, в этом году праздник выпадает на 9 апреля.

Корзины для освящения люди, которые не слушают ночные богослужения, приходят святить утром в воскресенье.

Что святить на Пасху: список разрешенных продуктов

Пасхи. Их лучше выпекать в Чистый четверг или в субботу перед Пасхой. Пасхальные яйца и писанки. Они символизируют возрождение жизни. Часто их окрашивают с помощью луковой шелухи и пищевых красок. А вот писанки — это яйца, расписанные разными узорами. Мясо и мясные продукты. Часто в корзины кладут колбасу, особенно домашнего производства, а также сало. Ведь Пасха — это окончание Великого поста, когда все это находится под запретом. Молочные продукты, творог и масло. Именно эти продукты символизируют жертвенность Иисуса. Соль тоже кладут в корзину на Пасху, ведь она символизирует изобилие. Освященную соль принято использовать в небольшом количестве на протяжении всего года. Хрен. Именно он символизирует долголетие и здоровье. Также в этот день готовят традиционное блюдо на Пасху — хрен, перетертый со свеклой. Вода. Чаще всего освящают воду на Крещение, но это делают и на другие большие праздники, в том числе и на Пасху.

Какие продукты клали в пасхальную корзину наши предки

Известно, что этот набор продуктов остается неизменным уже несколько столетий. Однако когда-то количество пасхальных блюд зависело от богатства семьи.

Кроме этого, предки святили не один кулич, а по три или четыре.

Ставили помимо колбасы, большие запеченные в печи куски поросят или ягнят, сало. Клали барашков из масла, творог и сметану. Интересно, что предки освящали не только куриные яйца, но и гусиные.

Что нельзя святить на Пасху

Ни в коем случае нельзя освящать водку, пиво или другой алкоголь, кроме Кагора. Не приносят в церковь кровяную колбасу. Нельзя класть в корзину деньги, ключи и украшения, драгоценности, документы и другие материальные вещи. Кроме этого, не советуют класть фрукты и овощи. Ведь их разрешается употреблять во время поста. Нельзя святить нож, как и приносить его в церковь. Когда-то люди освящали его, чтобы разрезать освященные продукты. Однако сейчас так уже не делают.

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