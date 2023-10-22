Что такое глютен — придуманная проблема или реальная опасность? Разбираем вместе

Многих волнуют вопросы собственного здоровья и стоит ли садиться на безглютеновую диету? Подробнее о том, что такое глютен, в каких продуктах он содержится и как может влиять на организм – читай в нашем материале.

Так что такое глютен

Глютен – это растительный белок, отвечающий за вязкость и клейкость. В переводе с латинского — “клей”. Два основных белка в нем — глютенин и глиадин. Именно глиадин как раз отвечает за влияние глютена на здоровье. В чистом виде клетчатка выглядит как белый порошок, похожий на муку. При добавлении воды образует липкую, серую массу.

В каких продуктах присутствует глютен

Ароматный запах хлебобулочных изделий сопровождает нас каждый день. Хлеб и хлебобулочные изделия являются важнейшим продуктом и основой любого застолья. Основной продукт из которого их производят – это злаковые: пшеница, рожь, ячмень, овес. Именно в их зернах в наибольшем количестве содержится глютен. Чем выше его процент в муке, тем качественнее и вкуснее из него получается тесто.

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Глютен содержится в злаках и производных от них продуктах.

Список продуктов:

Пшеница и производные от нее продукты: мука, булгур, кускус, хлебобулочные и кондитерские изделия, хлебцы и злаковые смеси, пшеничный крахмал, манка, пророщенная пшеница, макаронные изделия. Рожь, ржаная мука. Овес и производные от него продукты: овсяная мука, овсяная крупа и хлопья. Ячмень во всех видах: ячменная мука, перочная и ячневая крупа. Молочные продукты могут содержать глютен: молочные сырки и йогурты, сгущенку, мороженое, смеси для младенцев. Колбасные изделия. Бульоны в кубиках. Картофель фри. Консервы из рыбы и мяса. Соевые продукты. Соусы, майонезы и кетчупы. Пиво. Витаминные добавки, содержащие клейковину пшеницы.

Как видишь, список достаточно велик.

Какие же продукты не содержат глютен

Все виды бобовых культур. Натуральный творог. Мясо, рыба и морепродукты, яйца, птица. Фрукты, овощи, ягоды, грибы. Натуральное молоко и продукты из него. Гречневая, кукурузная, рисовая крупа. Орехи, семена. Компот, сок, чай, натуральный кофе. Сухофрукты и мед. Оливковое, подсолнечное, кокосовое, кукурузное масло, сливочное масло, смалец.

Сейчас на этикетках продуктов можно встретить надписи “без глютена” или “содержит следы глютена”, или может писать:

гидролизованный растительный белок;

модифицированный пищевой крахмал;

текстурированный растительный белок.

Воздействие глютена на организм человека

Глютен хорошо усваивается организмом и абсолютно безопасен для большинства людей.

Сертифицированная нутрициологиня и фуд-терапевт Анастасия Голобородько рассказала на своем Telegram-канале о влиянии глютена на здоровье человека. Она утверждает, что псевдоаллергиям или непереносимости белков пшеницы подвержены около 30% людей и частично здесь вина аграрного бума, ведь хлебу важно долго жить на полке, а десертам – красиво выглядеть.

Глютен исключают на время, когда есть воспаление органов желудочно-кишечного тракта, некоторые метаболические синдромы или ряд нейродегенеративных заболеваний.

Полностью исключение глютена происходит при аутоиммунных заболеваниях. К последним относится примерно 1% людей на планете, которым употреблять его действительно очень опасно.

Это связано с аутоиммунной болезнью, которая называется целиакия. Когда люди с таким диагнозом используют глютен, их иммунная система создает антитела, которые повреждают стенки кишечника. Это нарушает всасывание питательных веществ организмом. Лекарств против этой болезни не существует, однако можно полностью избавиться от симптомов, если исключить продукты, содержащие глютен из своего рациона. Поэтому единственный выход для них – это покупать и употреблять продукты без глютена.

Безглютеновая диета. Вред и польза

Сейчас немало людей без признаков непереносимости глютена, заботясь о своем здоровье, соблюдает безглютеновую диету. Нет никакого подтвержденного исследования о пользе соблюдения безглютеновой диеты для здорового человека. Однако исключение из рациона мучных изделий, полуфабрикатов, соусов, колбасных изделий оказывает положительное влияние на любой организм.

Поклонники безглютеновой диеты сознательно изменяют свой рацион в надежде улучшить пищеварение, укрепить иммунную систему и снизить вес. Однако на самом деле причиной лишнего веса, например, является отнюдь не глютен, а избыток продуктов, в которых он содержится. Но не все продукты, содержащие глютен, вредны. Например, цельнозерновые злаки, содержащие отруби из пшеницы, овса, ячменя, ржи, обеспечивают наш организм клетчаткой, важными витаминами группы В и питательными веществами, такими как железо, кальций и белок.

Если нет диагностированных состояний – ешьте на здоровье, – утверждает фуд-терапевт Анастасия Голобородько.

Она отмечает, что белый хлеб можно заменить хлебом на закваске, ведь благодаря закваске улучшается переносимость глютена.

А если ты уже решил (-а) положиться на безглютеновую диету, то блюда лучше готовить собственноручно и в твоем распоряжении остаются те продукты, которые не содержат глютен. Так что выбор за тобой.

Кстати, раньше мы рассказывали, как приготовить безглютеновый хлеб.

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