Що таке глютен — придумана проблема чи реальна небезпека? Розбираємо разом

Багато людей хвилює питання власного здоров’я і чи варто сідати на безглютенову дієту? Докладніше про те, що таке глютен, в яких продуктах він міститься і як може впливати на організм — читай у нашому матеріалі.

Так що таке глютен

Глютен — це рослинний білок, який відповідає за в’язкість і клейкість. В перекладі з латинської – “клей”. Два основних білки в ньому – глютенін і гліадин. Саме гліадин якраз відповідає за вплив глютену на здоров’я. У чистому вигляді клітковина виглядає як білий порошок, схожий на борошно. При добавленні води утворює липку, сіру масу.

В яких продуктах присутній глютен

Ароматний запах хлібобулочних виробів супроводжує нас кожен день. Хліб та хлібобулочні вироби є важливим продуктом та основою будь-якого застілля. Основний продукт, з якого їх виробляють – це злакові: пшениця, жито, ячмінь, овес. Саме в їх зернах в найбільшій кількості міститься глютен. Що вище його відсоток в борошні, то якісніше і смачніше з нього виходить тісто.

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Глютен міститься у злаках та похідних від них продуктах.

Список продуктів:

Пшениця та похідні від неї продукти: борошно, булгур, кускус, хлібобулочні та кондитерські вироби, хлібці та злакові суміші, пшеничний крохмаль, манка, пророщена пшениця, макаронні вироби. Жито, житнє борошно. Овес та похідні від нього продукти: вівсяне борошно, вівсяна крупа та пластівці. Ячмінь у всіх видах: ячмінне борошно, ячна та перлова крупа. Молочні продукти можуть містити глютен: молочні сирки та йогурти, згущене молоко, морозиво, суміші для немовлят. Ковбасні вироби. Бульйони в кубиках. Картопля-фрі. Консерви з риби та м’яса. Соєві продукти. Соуси, майонези та кетчупи. Пиво. Вітамінні добавки, ліки які містять клейковину пшениці.

Як бачиш, список досить великий.

Які ж продукти не містять глютен

Всі види бобових культур. Натуральний сир. М’ясо, риба та морепродукти, яйця, птиця. Фрукти, овочі, ягоди, гриби. Натуральне молоко та продукти з нього. Гречана, кукурудзяна, рисова крупи. Горіхи, насіння. Компот, сік, чай, натуральна кава. Сухофрукти та мед. Оливкова, соняшникова, кокосова, кукурудзяна олія, масло, смалець.

Зараз на етикетках продуктів можна зустріти написи “без глютену” або “містить сліди глютену”, або може писати:

гідролізований рослинний білок;

модифікований харчовий крохмаль;

текстурований рослинний білок.

Вплив глютену на організм людини

Глютен добре засвоюється організмом та абсолютно безпечний для більшості людей.

Сертифікована нутриціологиня і фуд-терапевтка Анастасія Голобородько розповіла на своєму Telegram-каналі про вплив глютену на здоров’я людини. Вона стверджує, що до псевдоалергій або непереносимості білків пшениці схильні близько 30% людей, і частково тут вина аграрного буму, адже хлібу важливо довго жити на полиці, а десертам – красиво виглядати.

Глютен виключають на певний час тоді, коли є запалення органів шлунково-кишкового тракту, деякі метаболічні синдроми чи ряд нейродегенеративних захворювань.

Повністю виключення відбувається при аутоімунних захворюваннях. До останніх відноситься приблизно 1% людей на планеті, яким вживати глютен справді дуже небезпечно.

Це пов‘язано з аутоімунною хворобою, яка зветься целіакія. Коли люди з таким діагнозом вживають глютен, їхня імунна система створює антитіла, які пошкоджують стінки кишківника. Це порушує всмоктування поживних речовин організмом. Ліків проти цієї хвороби не існує, проте можна повністю позбутися симптомів, якщо виключити продукти, що містять глютен зі свого раціону. Тому єдиний вихід для них — це купувати та вживати продукти без нього.

Безглютенова дієта. Шкода і користь

Зараз немало людей без ознак непереносності глютену, дбаючи про своє здоров’я, дотримується безглютенової дієти. Немає жодного підтвердженого дослідження про користь дотримання такої дієти для здорової людини. Проте виключення з раціону борошняних виробів, напівфабрикатів, соусів, ковбасних виробів позитивно впливає на будь-який організм.

Прихильники безглютенової дієти свідомо змінюють свій раціон в надії покращити травлення, зміцнити імунну систему та знизити вагу. Однак насправді причиною зайвої ваги, наприклад, є зовсім не глютен, а надлишок продуктів, в яких він міститься. Та не всі продукти, які містять глютен є шкідливими. Наприклад, цільнозернові злаки, які містять висівки з пшениці, вівса, ячменю, жита забезпечують наш організм клітковиною, важливими вітамінами групи В та поживними речовинами, такими як залізо, кальцій та білок.

— Якщо немає діагностованих станів – їжте на здоров’я, — стверджує фуд-терапевтка Анастасія Голобородько.

Вона відзначає, що білий хліб можна замінити на хліб на заквасці, адже завдяки заквасці покращується переносимість глютену.

А що якщо ти вже вирішив (-ла) покластися на безглютенову дієту, то страви краще готувати власноруч і у твоєму розпорядженні залишаються ті продукти, які не містять глютен. Так що вибір за тобою.

До речі, раніше ми розповідали, як приготувати безглютеновий хліб.

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