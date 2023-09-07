То растут, то падают: цены на подсолнечник в Украине 2023

Украина славится своими плодородными полями. Агрономы выращивают разные культуры и продают их на производство. Одним из таких является подсолнечник, из которого потом делают подсолнечное масло.
В этом году цена на подсолнечник в Украине была разной, она то падала, то росла. Мы расскажем о ценах на подсолнечник в Украине 2023 и что от них ждать.
Цена подсолнечника зависела от объемов экспорта шрота и масла через черноморские порты. Ожидалось, что к концу сезона 2022/23 объем переработки и спроса на подсолнечник снизится. Так считали из-за нового урожая рапса.
Но спрос на подсолнечник растет, потому что темпы его переработки остаются высокими, это приводит к повышению закупочных цен, сообщает Аграрії разом.
Следует заметить, что цены на подсолнечное масло выросли с 750$ до 900$ за тонну, учитывая доставку покупателям. Соответственно, выросли цены на подсолнечник — с 14000-14500 до 15500-16000 грн за тонну, учитывая доставку на завод.
Также в новом сезоне количество подсолнечника уменьшилось, ведь производители увеличили площади посева сои. Цена на нее постоянно росла, в то время как на подсолнечник цена колебалась.
По данным сайта Агронайзер, цены на подсолнечник в Украине по состоянию на 7 сентября 2023 года достигают:
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