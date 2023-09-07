То зростають, то падають: ціни на соняшник в Україні 2023

Україна славиться своїми родючими полями. Агрономи вирощують різноманітні культури та продають їх на виробництво. Однією з таких є соняшник, з якого потім роблять соняшникову олію.

Цього року ціна на соняшник в Україні була різною, вона то падала, то зростала. Ми розповімо про ціни на соняшник в Україні 2023 та що від них чекати.

Ціни на соняшник в Україні 2023

Ціна на соняшник залежала від обсягів експорту шроту та олії через чорноморські порти. Очікувалося, що наприкінці сезону 2022/23 обсяг переробляння та попиту на соняшник знизиться. Так вважали через новий врожай ріпаку.

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Але попит на соняшник зростає, бо темпи його переробляння залишаються високими, це призводить до підвищення закупівельних цін, повідомляє Аграрії Разом.

Варто зауважити, що ціни на соняшникову олію виросли з 750$ до 900$ за тонну, враховуючи доставлення. Відповідно, зросли ціни на соняшник — з 14000-14500 до 15500-16000 грн за тонну, враховуючи доставлення.

Також у новому сезоні кількість соняшника зменшилася, адже виробники збільшили площі посіву сої. Ціна на неї постійно зростала, в той час, як на соняшник ціна коливалася.

Ціни на соняшник в Україні 7 вересня 2023

За даними сайту Агронайзер, ціни на соняшник в Україні станом на 7 вересня 2023 сягають:

у Чернівецькій області — 16 500 грн за тонну;

у Закарпатській області — 15 500 грн за тонну;

у Чернігівській області — 11 000 грн за тонну;

у Черкаській області — 13 200 грн за тонну.

Раніше ми розповідали, чи корисне соняшникове насіння. Дізнайся, скільки його можна їсти за день, за посиланням.

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