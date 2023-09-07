То зростають, то падають: ціни на соняшник в Україні 2023

Богдана Макалюк, редакторка сайту 07 Вересня 2023, 13:30
Ціни на соняшник в Україні 2023: прогноз, що буде з ціною
Фото: Pexels

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