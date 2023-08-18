Не проґав “золоту середину”: коли збирати соняшник в регіонах України 2023

Українські поля та лани споконвіку славилися родючістю, багатим врожаєм. Особливо українці люблять вирощувати соняшник — основну олійну культуру в нашій країні.

Правильний збір врожаю соняшника — важливий етап. Коли збирати соняшник та чи є правила його збору — розповідаємо далі.

Збір врожаю соняшника

Збір врожаю соняшника залежиться від багатьох факторів:

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вологість;

колір;

висипання насіння.

Терміни збору всіх культур залежать від того, чи закінчився процес накопичення рослинами запасних поживних речовин. На різних стадіях збору урожаю є свої переваги та недоліки. Так, наприклад, збір на ранньому терміні вимагатиме додаткових витрат на висушення насіння.

А на пізніх термінах — багато врожаю втрачається.

То як обрати “золоту середину” та вчасно зібрати врожай соняшника?

Коли збирають соняшник

Соняшники дозрівають нерівномірно. Фізична зрілість культури настає через 15-20 діб після завершення цвітіння центральної частини та проявляється пожовтінням тилової сторони кошика.

З плином часу кількість жовтих соняшникових кошиків збільшується, частина з них досягає стиглості. Пізніше — кошики підсихають, а ті, що дозріли раніше — стають повністю сухими.

Як зрозуміти, що соняшник достиг:

в’януть та опадають язичкові квіти;

сім’янки темніють, ядро твердіє;

більшість листя засихає.

Збирання врожаю варто починати при рівні вологості насіння 10%-12%.

Обери період, коли вологість насіння наблизиться до кондиційної, а ймовірні втрати будуть найменшими. Наприклад, у Лісостеповій зоні найкращий врожай можна отримати, коли близько 65%-70% рослин мають бурі та сухі кошики.

Перед збором урожаю соняшника рекомендовано провести десикацію культури, коли вологість насіння близька до 25%, тобто — на 35-40 добу після масового цвітіння культури.

Якщо ти виконав/(-ла) десикацію соняшника, це прискорить терміни збору урожаю від п’яти до десяти днів.

А зовсім скоро почнеться час збору врожаю гарбуза. Коли його збирати та як зберігати — розповідали раніше.

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