Не проґав “золоту середину”: коли збирати соняшник в регіонах України 2023

Вікторія Мельник, редакторка сайту 18 Серпня 2023, 11:45
Коли збирають соняшник
Фото: Pixabay

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