Не проґав “золоту середину”: коли збирати соняшник в регіонах України 2023

Українські поля та лани споконвіку славилися родючістю, багатим врожаєм. Особливо українці люблять вирощувати соняшник — основну олійну культуру в нашій країні.
Правильний збір врожаю соняшника — важливий етап. Коли збирати соняшник та чи є правила його збору — розповідаємо далі.
Збір врожаю соняшника залежиться від багатьох факторів:
Терміни збору всіх культур залежать від того, чи закінчився процес накопичення рослинами запасних поживних речовин. На різних стадіях збору урожаю є свої переваги та недоліки. Так, наприклад, збір на ранньому терміні вимагатиме додаткових витрат на висушення насіння.
А на пізніх термінах — багато врожаю втрачається.
То як обрати “золоту середину” та вчасно зібрати врожай соняшника?
Pexels
Соняшники дозрівають нерівномірно. Фізична зрілість культури настає через 15-20 діб після завершення цвітіння центральної частини та проявляється пожовтінням тилової сторони кошика.
З плином часу кількість жовтих соняшникових кошиків збільшується, частина з них досягає стиглості. Пізніше — кошики підсихають, а ті, що дозріли раніше — стають повністю сухими.
Збирання врожаю варто починати при рівні вологості насіння 10%-12%.
Збирання врожаю варто починати при рівні вологості насіння 10%-12%.
Обери період, коли вологість насіння наблизиться до кондиційної, а ймовірні втрати будуть найменшими. Наприклад, у Лісостеповій зоні найкращий врожай можна отримати, коли близько 65%-70% рослин мають бурі та сухі кошики.
Перед збором урожаю соняшника рекомендовано провести десикацію культури, коли вологість насіння близька до 25%, тобто — на 35-40 добу після масового цвітіння культури.
Якщо ти виконав/(-ла) десикацію соняшника, це прискорить терміни збору урожаю від п’яти до десяти днів.
А зовсім скоро почнеться час збору врожаю гарбуза. Коли його збирати та як зберігати — розповідали раніше.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.