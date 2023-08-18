Не упусти “золотую середину”: когда собирать подсолнечник в регионах Украины 2023

Виктория Мельник, редактор сайта 18 августа 2023, 11:45
Когда собирают подсолнечник
Фото: Pixabay

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