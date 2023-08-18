Не упусти “золотую середину”: когда собирать подсолнечник в регионах Украины 2023

Украинские поля испокон веков славились плодородием, богатым урожаем. Особенно украинцы любят выращивать подсолнечник — основную масличную культуру в нашей стране.
Правильный сбор урожая подсолнечника — важный этап. Когда собирать подсолнечник и есть ли правила сбора — рассказываем дальше.
Сбор урожая подсолнечника зависит от многих факторов:
Сроки сбора всех культур зависят от того, завершился ли процесс накопления растениями запасных питательных веществ. На разных стадиях сбора урожая есть свои преимущества и недостатки. Так, например, сбор на раннем сроке потребует дополнительных затрат на высушивание семян.
А на поздних сроках много урожая теряется.
Как выбрать “золотую середину” и вовремя собрать урожай подсолнечника?
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Подсолнечники созревают неравномерно. Физическая зрелость культуры наступает через 15-20 дней после завершения цветения центральной части и проявляется пожелтением тыловой стороны корзины.
Со временем количество желтых подсолнечных корзинок увеличивается, часть из них достигает спелости. Позже — корзины подсыхают, а созревшие раньше — становятся полностью сухими.
Сборку урожая следует начинать при уровне влажности семян 10%-12%.
Сборку урожая следует начинать при уровне влажности семян 10%-12%.
Выбери период, когда влажность семян приблизится к кондиционной, а вероятные потери будут наименьшими. Например, в Лесостепной зоне лучший урожай можно получить, когда около 65%-70% растений имеют бурые и сухие корзины.
Перед сбором урожая подсолнечника рекомендовано провести десикацию культуры, когда влажность семян близка к 25%, то есть на 35-40 сутки после массового цветения культуры.
Если ты выполнил/(-а) десикацию подсолнечника, это ускорит сроки сбора урожая от пяти до десяти дней.
А совсем скоро начнется время сбора урожая тыквы. Когда его собирать и как хранить рассказывали раньше.
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