Насіння соняшника: чи корисне та скільки його можна їсти на день — розповідає Аніта Луценко

Зізнаймося, майже кожен з нас хоч раз у житті лускав насіння та отримував шалену насолоду від процесу. Та чи замислювався(-лась) ти над користю соняшникового насіння для твого здоров’я, скільки його можна з’їсти за день та чи шкідлива ця звичка?

Про все це розповіла фітнес-тренерка та ведуча проекту Зважені та щасливі Аніта Луценко.

Чи корисне соняшникове насіння

Якщо коротко — так. Усе насіння дуже корисне, і соняшникове не виняток.

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Насіння соняшника, окрім того, що його приємно лускати, ще й багате на клітковину, фосфор, калій, селен, цинк, магній, вітаміни групи В, Е, D, — пояснює Луценко.

Скільки соняшникового насіння можна їсти на день та чи шкідлива ця звичка

Але є й інший бік медалі: у 100 г насіння міститься близько 600 калорій, у яких 52 г жиру, що є майже добовою нормою жиру для жінки вагою 60 кг. Усе інше відкладатиметься у стегна чи боки.

Через це вже через тиждень-два постійного лускання насіння ти почнеш гадати, чому ж так стрімко набираєш вагу. А всьому виною буде нова звичка — лускати насіння.

Також Луценко розповідає, що у любителів лускання насіння з часом з’являється ямка на передньому зубі, яка легко видає твою звичку перед друзями та знайомими.

Тому якщо ти один(-на) з любителів лускати насіння — терміново до стоматолога, заклеїти цю ямку і забути про лускання насіння, — радить Луценко.

Натомість пропонує завести нову традицію — додавати ложечку очищеного насіння соняшника, льону, гарбузового насіння, кунжуту, чіа до салату, каші, овочевих страв.

Це принесе твоєму організму більше користі, а стравам надасть нового смаку.

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