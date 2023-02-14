Насіння соняшника: чи корисне та скільки його можна їсти на день — розповідає Аніта Луценко

Зізнаймося, майже кожен з нас хоч раз у житті лускав насіння та отримував шалену насолоду від процесу. Та чи замислювався(-лась) ти над користю соняшникового насіння для твого здоров’я, скільки його можна з’їсти за день та чи шкідлива ця звичка?
Про все це розповіла фітнес-тренерка та ведуча проекту Зважені та щасливі Аніта Луценко.
Якщо коротко — так. Усе насіння дуже корисне, і соняшникове не виняток.
Насіння соняшника, окрім того, що його приємно лускати, ще й багате на клітковину, фосфор, калій, селен, цинк, магній, вітаміни групи В, Е, D, — пояснює Луценко.
Насіння соняшника, окрім того, що його приємно лускати, ще й багате на клітковину, фосфор, калій, селен, цинк, магній, вітаміни групи В, Е, D, — пояснює Луценко.
Але є й інший бік медалі: у 100 г насіння міститься близько 600 калорій, у яких 52 г жиру, що є майже добовою нормою жиру для жінки вагою 60 кг. Усе інше відкладатиметься у стегна чи боки.
Через це вже через тиждень-два постійного лускання насіння ти почнеш гадати, чому ж так стрімко набираєш вагу. А всьому виною буде нова звичка — лускати насіння.
Також Луценко розповідає, що у любителів лускання насіння з часом з’являється ямка на передньому зубі, яка легко видає твою звичку перед друзями та знайомими.
Тому якщо ти один(-на) з любителів лускати насіння — терміново до стоматолога, заклеїти цю ямку і забути про лускання насіння, — радить Луценко.
Тому якщо ти один(-на) з любителів лускати насіння — терміново до стоматолога, заклеїти цю ямку і забути про лускання насіння, — радить Луценко.
Натомість пропонує завести нову традицію — додавати ложечку очищеного насіння соняшника, льону, гарбузового насіння, кунжуту, чіа до салату, каші, овочевих страв.
Це принесе твоєму організму більше користі, а стравам надасть нового смаку.
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