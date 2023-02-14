Семена подсолнечника: полезны ли они и сколько их можно есть в день — рассказывает Анита Луценко

Давайте признаемся — почти каждый из нас хоть раз в жизни щелкал семечки и получал безумное наслаждение от процесса. Но задумывался(-лась) ли ты над пользой подсолнечных семечек для твоего здоровья, сколько их можно съесть за день и вредна ли эта привычка?

Обо всем этом рассказала фитнес-тренер и ведущая проекта Зважені та щасливі Анита Луценко.

Полезны ли подсолнечные семечки

Если коротко — да. Все семечки очень полезны, и подсолнечные не исключение.

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Семена подсолнечника, кроме того, что их приятно щелкать, еще и богаты клетчаткой, фосфором, калием, селеном, цинком, магнием, витаминами группы В, Е, D, — объясняет Луценко.

Сколько подсолнечных семечек можно есть в день и вредна ли эта привычка

Но есть и другая сторона медали: в 100 г семечек содержится около 600 калорий, в которых 52 г жира, что является почти суточной нормой жира для женщины весом 60 кг. Все остальное будет откладываться в бедра или бока.

Поэтому уже через неделю – две постоянного щелканья семечек ты начнешь думать, почему же так стремительно набираешь вес. А всему виной будет новая привычка — щелкать семечки.

Также Луценко рассказывает, что у любителей щелкать семечек со временем появляется ямка на переднем зубе, которая легко выдает твою привычку перед друзьями и знакомыми.

Поэтому если ты один(-на) из любителей щелкать семечки — срочно к стоматологу, заклеить эту ямку и забыть о щелканье семечек, — говорит она.

Вместо этого предлагает завести новую традицию — добавлять ложечку очищенных семян подсолнечника, льна, тыквенных семечек, кунжута, чиа в салат, кашу, овощные блюда.

Это принесет твоему организму больше пользы, а блюдам придаст новый вкус.

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