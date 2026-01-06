День рождения Василия Стуса: дата, факты и история жизни поэта

Ежегодно 6 января страна вспоминает человека, ставшего символом чести, достоинства и непреодолимой веры в свободу. День рождения Василия Стуса — это не просто календарная дата, а день памяти о поэте, который выбрал смерть в советских лагерях, но не предал свою идентичность. В 2026 году мы отмечаем уже 88-ю годовщину со дня его появления на свет.

Когда день рождения Василия Стуса: как он изменил страну

Многие молодые украинцы сегодня интересуются своей настоящей историей, часто спрашивая в поисковиках: когда день рождения Василия Стуса?

Он родился 6 января 1938 года в селе Рахновка Винницкой области, однако большая часть его становления прошла в Донецке (тогдашнем Сталино). Именно там он почувствовал первое дыхание русификации, против которой боролся всю жизнь.

Василий Стус не просто писал стихи — он жил ими. Его “Стус во весь голос” зазвучал в 1965 году во время легендарного протеста в кинотеатре “Украина” на премьере фильма “Тени забытых предков”. С того момента его судьба была предрешена карательной системой СССР.

День рождения Василия Стуса: что мы вспоминаем о писателе

Несмотря на жесткую цензуру и годы ссылок, литературное наследие творца дошло до нас. В день рождения Стуса литературоведы и любители поэзии традиционно перечитывают его сборники Палимпсесты и Дорога боли. В его словах — невероятная тоска по Родине и в то же время стальная воля.

Современная война с Россией снова делает строки Стуса актуальными как никогда. Его борьба за право называться украинцем на востоке Украины сегодня продолжается в окопах, а его фигура объединяет поколения тех, кто ценит свободу выше собственной безопасности.

День рождения Василия Стуса: как Украина празднует

Мероприятия к этой дате проходят по всей стране — от Львова до освобожденных городов Донбасса. День рождения Стуса отмечают лекциями, поэтическими чтениями и выставками. Это день, когда мы вспоминаем не только жертву поэта, но и силу его слова, которое оказалось крепче решеток Кучино.

Если вы забыли или хотите напомнить друзьям, когда день рождения Стуса, запомните этот день — 6 января. Это дата, когда родился тот, кто научил нас стоять в полный рост даже тогда, когда весь мир пытается тебя сломить.

Когда день рождения Стуса: почему этот день важен для каждого из нас

Сегодня фигура Стуса — это фундамент нашей государственной независимости. Осознание того, когда день рождения Василия Стуса, помогает почувствовать преемственность нашей борьбы. Он был одним из тех шестидесятников, кто не пошел на компромисс с совестью.

Поэтому в этом году, вспоминая великого поэта, мы не просто чтим память — мы подтверждаем свою готовность продолжать его дело: любить Украину до самозабвения.

Прошлый год стал временем больших потерь для украинской культуры. Напомним, что недавно ушел из жизни Валерий Шевчук — последний мастер слова из поколения шестидесятников.

